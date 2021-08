El PP defiende a Juan Carlos I: “Puede ir donde quiera, tiene libertad de circulación”

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha saltado este domingo en defensa del rey emérito, Juan Carlos I, ante las nuevas informaciones que apuntan a que se está produciendo un acercamiento con el actual monarca, su hijo Felipe VI y de los posibles planes de Juan Carlos de regresar a España tras un año residiendo en Emiratos Árabes Unidos.

García Egea considera que el emérito “puede ir donde quiera porque tiene libertad de circulación” y ha insistido en que no tiene ninguna causa judicial abierta, por lo que considera que su partido no debe entrar a valorar sobre si debe o no regresar a España.

“Creo que sobre Don Juan Carlos no pesa ninguna cuestión jurídica y, por tanto, no tengo nada más que opinar”, ha reflexionado en una entrevista que el miembro de la cúpula del PP ha concedido a la agencia Europa Press.

El Rey Emérito, Juan Carlos I, en una imagen de archivo / EFE

También ha querido profundizar en el hecho de que Juan Carlos I fue Rey de España “y lo que ha hecho durante todo este tiempo por España en su reinado, pues es algo que los españoles valoran y reconocen“, opina. No obstante, recalca que “no tengo que opinar al respecto sobre si debe o no debe (volver). Hay libertad de circulación y por tanto, puede ir donde quiera”.

Por otra parte, a lo largo de esta semana, la Agencia Tributaria ha investigado una cuenta en una entidad española en la que Juan Carlos I cobraba cada año hasta 198.845 euros que recibía en concepto de miembro de la Familia Real desde su abdicación en junio de 2014.

Leer más: Juan Carlos I paga cuatro millones a Hacienda en su segunda regularización fiscal

Además, el fiscal suizo Yves Bertossa también descubrió hace escasos días una nueva cuenta en el Credit Suisse de Ginebra vinculada al emérito. En este sentido, La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas hasta tres investigaciones diferentes sobre la riqueza oculta del rey emérito.

A medida que han ido avanzando las investigaciones acerca de las cuentas del anterior Jefe de Estado, el mismo ha llevado a cabo 2 regularizaciones fiscales por las que ha abonado más de 5 millones de euros.