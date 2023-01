El PP exige convocar el pacto antiyihadista y que Robles comparezca por los tanques para Ucrania

El Partido Popular quiere dejar claro que el Gobierno no comparte información con el principal partido de la oposición, y que no es un hecho que se circunscriba a un único área. La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que su formación considera que el ataque de Algeciras es un «posible atentado yihadista», pero no puede estar del todo seguro, porque no tiene información por parte de Moncloa. Pero no sólo eso: tampoco con el envío de carros de combate a Ucrania.

«Lo lógico es que nosotros y el líder del PP no tenga que especular porque tenga la información de primera mano», ha incidido Gamarra en una rueda de prensa en Génova, tras resaltar que hay asuntos como la Defensa o los Asuntos Exteriores que deberían tener los «canales abiertos» entre Ejecutivo y partido de la oposición. «Y no es peligroso, no se van a utilizar, es por calidad democrática», ha puntualizado.

Gamarra ha denunciado que el Gobierno no ha informado ni al líder de la oposición ni a ningún representante del PP sobre asuntos de “máxima relevancia” como estos dos. Es por ello que la dirigente popular ha recordado que el Pacto antiyihadista no se ha reunido desde que Pedro Sánchez gobierna, por lo que ha exigido su pronta reunión. Algo que va en consonancia con la actuación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien también le han pedido «normalidad» democrática, dentro de lo ordinario y no como algo excepcional.

Es por ello que este puente tendido al diálogo no es óbice para que el PP ya ha registrado la petición de comparecencia de Robles en la Comisión de Defensa, aunque considera que tendría que haber sido a petición propia porque «lo que le pide todo el arco parlamentario es lo normal», pero también ha querido solventar cualquier duda de que el Gobierno que podrá contar con el apoyo y «lealtad» del PP en la entrega de carros de combate a Ucrania .

Gamarra también ha insistido en que el PP presentará una proposición no de ley en la Comisión de Calidad Democrática para institucionalizar la comunicación entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para abordar asuntos de Estado, como plantea Alberto Núñez Feijóo.