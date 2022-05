El PP “da la bienvenida” al emérito: “Sólo faltaba que el Gobierno diga algo sobre si un español puede volver a su país”

Para el Partido Popular no cabe lugar a dudas: el Gobierno no tiene «nada que decir» sobre el regreso del rey emérito, previsto para este mismo jueves en Sanxenxo (Pontevedra). La aparición de Juan Carlos I tras su mudanza a Abu Dabi hace cerca de dos años se ha vivido con cierta tensión en Zarzuela y en Moncloa, donde han mostrado su sorpresa con la decisión tomada por parte del anterior jefe del Estado y de quien piensan que «hace lo que quiere».

Así, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha insistido tras la reunión del Comité de Dirección de su formación en que es «algo básico». «Le damos la bienvenida al rey emérito a su país. No hay institución que no deje viva este Gobierno, si no es una parte, es otra, pero debilita las estructuras e instituciones de nuestro Estado», ha afirmado.

«El Gobierno no tiene nada que decir sobre si un español puede venir o no a su país, sólo faltaba. Es algo muy básico que debiera de respetar», ha subrayado Gamarra, tras reconocer «el papel histórico del rey emérito». «En lo que respecta su vida privada no entramos», ha puntualizado.

La «credibilidad» de Feijóo, tras el CIS

La número dos del PP también ha querido hacer referencia a los datos del CIS, que ha mostrado cómo el PP de Alberto Núñez Feijóo se acerca a Moncloa, porque, aunque el PSOE es primero en las encuestas, las distancias se recortan.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP se sitúa a tan solo 1,6 puntos del PSOE en estimación de voto, con el 28,7% de los sufragios. Y Gamarra se ha mostrado triunfal: «Mientras cae la credibilidad del Gobierno, sube la credibilidad del principal partido de la oposición y ni siquiera el CIS lo puede ocultar», ha alegado.

Sánchez y Pegasus

La dirección del Partido Popular también ha planteado la posibilidad de que Pedro Sánchez se esté siendo «comprometido» en su labor tras la sustracción de información de su teléfono móvil a través del programa informático Pegasus. Sobre todo, dada su «falta de explicaciones».

«Sabemos que estaba al corriente de las investigaciones y que sabía a quién se estaba investigando, pero ha hecho de la mentira su forma de gobernar«, ha argüido Cuca Gamarra. «Y esa mentira se ha convertido en la debilidad del Gobierno de España».

Para el PP, hay «muchas preguntas que aún no tienen respuestas», como cuándo le espiaron; cuándo lo supo; cuándo decidió informar a la opinión pública; qué móvil fue, el personal o el público. «Tiene que contestar quién era el responsable de la seguridad del móvil», ha insistido. «Buscan evadir las responsabilidades sobre quien no fue capaz de garantizar la seguridad y si esa información y ese material sustraído compromete o no su labor como presidente del Gobierno«.

«Depende de quién haya sido quien lo sustrajo, puede que el presidente del Gobierno no sea libre para poder tomar decisiones, y estas son cuestiones que tiene que responder. Esto podrá hacernos saber si condiciona su capacidad de gobernar y de tomar decisiones», ha manifestado.

Obligar a Sánchez a disculparse por los «piolines»

Otra de las cuestiones discutidas en la dirección del PP ha sido la referencia de Pedro Sánchez a los policías nacionales desplazados a Cataluña en 2017 como «piolines». Es por ello que han planteado la posibilidad de tratar de obligar parlamentariamente al presidente del Gobierno a que «se disculpe» con los agentes.

«Tenemos un presidente del Gobierno que no deja ninguna institución del Estado a la que no le falte el respeto», ha aseverado. «Los policías que estuvieron desplazados en otoño de 2017 fueron a defender la Constitución, la legalidad, el Estado de Derecho de nuestro país y se merecen el respeto de todos los españoles y de quien es el presidente del Gobierno».

A ojos de Gamarra, «todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los garantes de todo ello» y se les debe «un respeto que ayer se les faltó. Ni una disculpa aún», ha criticado.

«¿Qué más tiene que ocurrir, cuánto tiempo más tiene que pasar?», se ha preguntado la secretaria general de los populares Así, ha indicado que su partido «va a materializar distintas iniciativas parlamentarias en aras a que se reponga su honor», pero, preguntada por el método, no ha querido concretar nada.