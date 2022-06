El PP ofrece a Sánchez un pacto para renovar la Justicia «antes de un mes»

El Partido Popular ha anunciado este lunes el envío a la parte socialista del Gobierno en lo que queda de mes de junio de un documento con propuestas de renovación de los órganos constitucionales de la Justicia -Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional-, cuyos mandatos están caducados. «Nuestra oferta es sincera y está llena de buena intención», ha insistido el vicesecretario de Institucional de la formación, Esteban González Pons.

A ojos de los populares, ha llegado «el momento de reconocer que no hemos hecho las cosas bien, que es responsabilidad de los partidos políticos, que el Gobierno se equivocó al quitarle competencias al CGPJ», ha enumerado Pons. Es por ello que la oferta del PP no se limitará a renovar los mandatos, sino que irá más allá, con una propuesta de «reforma y regeneración».

«Creemos que el mandato constitucional hay que cumplirlo, que los órganos constitucionales deben renovarse», ha arrancado el vicesecretario de Institucional, «pero la situación ha llegado a tal extremo, tal gravedad, que ya no basta con una simple renovación, con que PP y PSOE cambien cromos». «Hay que dar un paso más: son necesarias reformas para que esta situación no vuelva a darse nunca más y que haya un compromiso con la Justicia de este país«, ha insistido.

Un sistema que «no sea impugnado» por cada Gobierno

Aunque el popular no ha querido desvelar ningún tipo de medida que recogerá el documento que será enviado a la Moncloa -«no vamos a filtrar nada, el presidente del Gobierno no se enterará por una rueda de prensa»-, todas ellas, según Pons, «son aceptables por el PSOE», no así por «el Gobierno». «Ojalá decir PSOE y Gobierno fuera lo mismo», se ha lamentado».

«Llevamos mucho tiempo hablando con asociaciones de jueces, magistrados y fiscales y todas ellas, sin distinción en su orientación, nos han hecho propuestas de reforma. Nuestras propuestas estarán basadas en ellas», ha indicado. El objetivo es dar con un sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces «que no fuera impugnado por cada mayoría que gobernase España».

Así, los populares expondrán «su voluntad de negociación y cómo y por dónde queremos que vaya la renovación, pero no podemos hacerlo si no incluye regeneración y reforma. No basta con cambiar puestos: hay que devolverle el prestigio, reconocimiento, transparencia y acatamiento que los dos principales partidos políticos le hemos retirado en los últimos tiempos», ha vinculado.

El PSOE «puede quebrar la Constitución»

La propuesta del PP llega el mismo día en el que la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que el Gobierno estudia la posibilidad de nombrar unilateralmente a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, dentro de la cuota de partidos, sin necesidad de renovar el CGPJ con la oposición. Según la lógica de Llop, es una posibilidad plausible dado que existe la necesidad de «cumplir con la Constitución» y estaría el Ejecutivo amparado por una doctrina del TC.

Ante tal afirmación, González Pons ha advertido a los socialistas que si deciden dar el paso de hacerlo sin consenso y sin renovar el CGOJ previamente «pondrían la legitimidad del Tribunal en entredicho, quebraría la Constitución y tendría que aceptar las consecuencias de la UE». «Cuando se quiebra el Estado de Derecho, en Bruselas se enteran», ha deslizado.

«El CGPJ ya se encuentra en crisis, lo que no debería hacer el Gobierno es extender esa crisis y contagiar al Tribunal Constitucional», ha afirmado. «La Constitución obliga a que el TC se renueve por tercios. Si el CGPJ no puede nombrar sus magistrados es porque el Gobierno, con una ley que fue censurada por la UE, le retiró esa capacidad», ha recordado. También ha alertado de las consecuencias «políticas, económicas y judiciales» que se pueden encontrar los socialistas si rechazan una propuesta «tan generosa». «El PP no les está abocando a nada, hagamos las cosas bien», ha sugerido Pons.

Un Pacto de Toledo de Defensa

En otro orden de cosas, el PP también se ha decidido a ofrecer al Gobierno y al resto de fuerzas políticas un Pacto de Estado, similar al Pacto de Toledo, en materia de Defensa y Seguridad. Pons ha afirmado que enviarán esta misma semana un documento esta semana al resto de grupos parlamentarios en el que los populares plantearán que la política de Defensa «no sea nunca partidista ni esté al albur de quién gobierne en España«. «Que no dependa de los

socios que un partido u otro pueda tener en el Gobierno», ha remarcado.

Así, el PP pedirá a la OTAN una declaración política que «dé garantías de protección de todo el territorio nacional, en particular de los territorios no peninsulares, para que la protección de la integridad territorial de todos los estados y la defensa de la frontera sur de la UE» no sea materia nacional, y pedirá que la alianza atlántica examine «la colaboración ya existente en Asia Pacífico y que se explore en América Latina, además de en el área euromediterránea» para estrechar relaciones con los países del norte de África. A ojos del partido, «debe ser España quien inste» a ello.

El documento con la propuesta, «prácticamente terminado pero sin plazo», sería «sensato y bueno» para el PP que se pudiera presentar, rubricado por todos los partidos, a los socios de la OTAN cuando aterricen en Madrid para el prestigio de España, a finales de este mes de junio. «Damos una iniciativa y damos un primer paso, pero el resto de fuerzas pueden opinar, enmendar, incluso sustituir el 100%. Si hay que llevarlo al Congreso, lo llevaremos. No hay que prejuzgar», ha aclarado Pons.

«Estamos abiertos si hay alguna medida urgente que adoptar, estamos abiertos a que sea una iniciativa que una parte del Gobierno lleve«, ha subrayado. Según Pons, los «errores en política internacional de Pedro Sánchez están empezando a tener consecuencias económicas para los españoles», y, ante la nula interlocución entre ambos partido, este es un primer paso.

La postura del PP es clara. «El Gobierno no se ha comunicado con nosotros, últimamente nos insulta, antes esperábamos que nos llamase, ahora ya no lo esperamos. Les estorbamos», ha recordado con sorna la respuesta de Sánchez a Feijóo en el Senado la pasada semana. Y ha advertido: «Los Gobiernos polacos y húngaros empezaron así, molestándoles la oposición».