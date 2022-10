El PP pide un «compromiso escrito» a Sánchez sobre sedición para retomar «esta tarde» el pacto del CGPJ

El Partido Popular sabe que ha cambiado de ciclo tras la decisión del pasado jueves de congelar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano constitucional cuyo mandato lleva caducado cerca de cuatro años. Tras varias intentonas, el diálogo con el Gobierno parecía encauzado en esta ocasión; sin embargo, la reforma del delito de sedición en el Código Penal para homologarlo a otros países europeos -una promesa presente en el discurso de investidura del presidente Pedro Sánchez- se convirtió en un algo peliagudo e incómodo para Génova, de puertas para fuera y, sobre todo, para dentro, y lo utilizó como justificación para romper el acuerdo.

Ahora, los populares son conscientes que levantarse de la mesa en un asunto tan relevante -que atañe directamente al cumplimiento de la Constitución y por el que Europa ya ha llamado la atención a nuestro país por el bloqueo- ataca a su imagen de partido de Estado y de política con mayúsculas. Es por ello que este lunes el coordinador general del partido, Elías Bendodo, ha insistido en que se trata de una «congelación», no de una «ruptura» y que necesitan «un gesto muy sencillo» para volver a sentarse.

«Un compromiso por escrito de que no va a tocar sedición en España», ha reclamado Bendodo en una rueda de prensa en Génova. La idea de los populares es que el Gobierno les ha tendido una trampa con la sedición, porque saben que es algo con lo que ellos no iban a transigir, a pesar de que, dos días antes de que rompieran el acuerdo, no lo era. «Son dos cuestiones distintas, tenemos un papel diferente» dijo el martes la número dos, la secretaria general, Cuca Gamarra, en Espejo Público.

Leer más: El PP suspende las negociaciones por el CGPJ tras asumir Sánchez la reforma de sedición

«La negociación avanzaba»

Pero esta semana es otra y en Génova quieren dar un paso adelante. «La voluntad del PP para renovar es tajante, sí, creemos que hay que hacerlo, pero no se puede mentir todo el rato a todo el mundo», ha insistido el coordinador general. «Esta tarde mismo nos volvemos a sentar si hay un compromiso claro por escrito».

«Toda negociación es un tira y afloja, y la negociación avanzaba, aún quedaban cosas por resolver, pero avanzaba. Que estaba lista para firmar es falso. Quedaba el modelo de elección para el futuro, y el negociador socialista no se negó», ha explicado Bendodo. «Es una negociación. Pero no sé si intencionadamente o no el jueves las palabras de la ministra María Jesús Montero lo hace salir por los aires. El Gobierno no quiere pactar con el PP nada. Hace el paripé», ha creído.

Así las cosas, la postura del PP es clara: «El PP no va a aceptar este trágala«, ha sintetizado el número 3 del PP. «No sólo es adaptar el Código Penal a sus necesidades de presente y de futuro, también de pasado: una reforma de sedición con efecto retroactivo». Es por ello que ha llamado Bendodo a los barones socialistas y que muestren cuál es su postura. «Que el PSOE de cada territorio diga si está de acuerdo con el abaratamiento de sedición».