El PP ratifica su ‘no’ a la reforma laboral del Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha confirmado este martes el voto en contra del Partido Popular a la reforma laboral del Gobierno pactada entre el Ejecutivo, sindicatos y la CEOE. La portavoz ha asegurado que el PP estará en contra de toda propuesta “que vaya a limitar la flexibilidad en el mercado laboral” y que son “absolutamente firmes” al respecto.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa convocada en el Congreso, donde ha añadido que desde el Gobierno no ha existido en ningún momento contacto entre el Ejecutivo y el principal grupo de la oposición ni habrá ninguna reunión “porque no ha existido esa comunicación para concertarla”.

Gamarra ha asegurado, además, que desde la bancada ‘popular’ defienden “reformas, pero en la dirección contraria, encaminadas a una mayor flexibilidad y modernización” y ha deslizado la implementación de medidas propias de la llamada ‘mochila austríaca’.

Finalmente, Gamarra ha defendido las tesis del PP asegurando que “si las reformas que trae el Gobierno van en dirección contraria, evidentemente no son las correctas. Y aquel que representa la alternativa, el PP, no va a ser la muleta de un mal Gobierno con decisiones que consideramos que no son las oportunas ni las correctas”.

Con este más que previsible voto en contra, el Ejecutivo de Sánchez debe decidir hacia dónde mirará para sacar adelante uno de sus proyectos estrella. En este sentido, a uno de los lados, se han abierto a negociar partidos nacionalistas e independentistas como EH Bildu, el PNV o ERC, no sin poner peros y condiciones para obtener su apoyo.

Al otro lado, desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ofreció el pasado lunes los votos bajo la condición de que Sánchez no cediera a las condiciones interpuestas por sus socios habituales.