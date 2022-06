El segundo ‘consistorio’ de Colau: la AMB emplea ya a 50 asesores y 20 altos cargos

Junto con la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona es uno de los organismos más codiciados por los partidos políticos. Durante el 2022, el ente supramunicipal, liderado por Ada Colau y Antonio Balmón tiene un presupuesto de 2.274 millones de euros. Con estos recursos, los partidos se reparten, entre otras cosas, un ejército de 50 asesores políticos.

Aparte de la influencia de la alcaldesa de Barcelona y el alcalde de Cornellà de Llobregat, en la sede corporativa de la AMB en la Zona Franca transitan nombres mediáticos como el exconsejero del tripartito, Salvador Milà o la también exdirigente verde Inma Mayol, antigua regidora del Ayuntamiento de Barcelona.

Otro caso a mencionar es el de Ismael Álvarez, asesor de Junts y exalcalde de Pallejà, municipio situado en la comarca del Baix Llobregat. En 2018, la Audiencia de Barcelona condenó Álvarez a 18 meses de cárcel por prevaricación y delito contra la integridad moral de una interventora municipal.

Asesores con sueldos de entre 28.000€ y 72.000€

La escala salarial de los asesores del AMB varía en función del tipo de jornada o área en la que se desarrolla la tarea. Un asesor de media jornada recibe una retribución de 28.535€ y el de jornada completa 54.831€. Cuando hablamos de los jefes de gabinete, la cifra se incrementa hasta 72.812€.

En el ámbito de presidencia y la vicepresidencia, el asesor ejerce el poder para acompañar al cargo electo. Más allá de estas figuras institucionales, los partidos tienden a utilizar los cargos de libre designación para pagar un trabajo encubierto al servicio de la formación política, sin necesidad que estrictamente dediquen su jornada laboral a la AMB.

La política también aparece en la cúpula ejecutiva

A nivel directivo, el Área Metropolitana de Barcelona se configura a partir de una gerencia y siete áreas (Presidencia, Ecología, Desarrollo de Políticas Urbanísticas, Movilidad y Transporte, Planificación Estratégica e Internacional y Cooperación), con sus correspondientes direcciones de servicio. El acomodo de Salvador Milà e Inma Mayol como responsables de Presidencia y Ecología representa un salario de 111.255€ para cada uno de los exdirigentes políticos.

Otro jefe de área con pasado en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona es Oriol Illa, propuesto por ERC para liderar el área de Internacional con 85.000 euros en el bolsillo. Por debajo de estos altos cargos hay más de 10 directores de servicio. El coste global de la estructura ejecutiva es de 2 millones de euros anuales.

También en la órbita de ERC aparece un ejemplo que escenifica la opacidad del Área. Adscrita a Presidencia, el departamento de Transparencia está liderado por Gemma Calvet, exdiputada de los republicanos en el Parlament, con un sueldo de 85.339€. El nombramiento no sería ninguna novedad, si no fuera que el portal web del Área Metropolitana brilla por la ausencia de datos elementales como contratación o los nombres de los cargos de confianza.

Origen del AMB

Dividida en la Mancomunidad de Municipios del área Metropolitana de Barcelona, Entidad Metropolitana del Transporte y Entidad del Medio Ambiente hasta el año 2011, AMB es la administración pública que defiende los intereses de Barcelona y 36 municipios de la zona metropolitana de la capital catalana, con una población de 3,2 millones de habitantes y una extensión de 636 km2.

Las principales competencias del AMB son las siguientes: Planificación territorial y urbanística, proyectos de cohesión y desarrollo social, movilidad, gestión de residuos, abastecimiento de agua, medio ambiente, cooperación, relaciones internacionales, vivienda, infraestructuras y promoción económica.

Funcionamiento

El Consejo Metropolitano es el máximo órgano político del Área Metropolitana de Barcelona. Integrado por 90 consejeros y consejeras, estos cargos se escogen en función del peso demográfico de cada uno de los 36 municipios. La junta de gobierno y el consejo de alcaldes son otros estamentos que conforman el poder del organismo.

PSC (43 consejeros), En Comú Guanyem (14 consejeros), ERC (13 consejeros), Junts per Catalunya (9 consejeros), Ciudadanos (2 consejeros), Barcelona pel Canvi (1 consejero), PP (1 consejero), Compromís i Acord per Torrelles (1 consejero), Guanyem Badalon En Comú (1 consejero), Ara Decidim Ripollet (2 consejeros), Endavant Sant Just (1 consejero) y no adscrito (1 consejero) son las formaciones políticas con participación en los órganos de gobierno.