El Senado no se pone de acuerdo para mostrar su apoyo a Ucrania al cumplir la guerra 2 años

Los grupos parlamentarios en el Senado no se pusieron de acuerdo este miércoles para expresar su solidaridad y apoyo a Ucrania con motivo del segundo aniversario del comienzo de la agresión rusa, que tuvo lugar el 24 de febrero de 2022.

Estaba previsto que al final del Pleno en la Cámara Alta se diera lectura a una declaración conjunta, algo que precisa unanimidad, pero los grupos no han conseguido ponerse de acuerdo sobre el texto.

Mientras que los grupos del Partido Popular, PSOE, PNV, Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa y Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista, Gomera y Geroa Bai) habían firmado una declaración consensuada, no se logró que Junts (Grupo Plural) y Vox (Grupo Mixto) se sumasen a la misma.

La excusa de Vox

Desde el Grupo de Izquierdas por la Independencia, en el que se encuentran ERC y EH Bildu, se trató de mediar con dos alternativas de texto, para que la iniciativa pudiera salir adelante. Argumentaron que su propuesta generaría más consenso al estar basada en la que sí se aprobó en el Parlamento de Navarra.

Finalmente, no se logró el acuerdo, y fuentes de Vox en el Senado adujeron que sus senadores recibieron la propuesta de declaración, pero estaban centrados en la situación de la agricultura, y sabían que no iba a haber unanimidad, por lo que no le dieron prioridad.

No obstante, desde la formación que lidera Santiago Abascal, recordaron que siempre han apoyado a Ucrania, y que solicitaron en el Congreso la intervención del presidente Volodimir Zelenski.