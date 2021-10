El Supremo aclara a Batet que Alberto Rodríguez debe ser inhabilitado

El Tribunal Supremo ha enviado un escrito dirigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para aclarar que el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, debe abandonar temporalmente su escaño. El parlamentario tendrá que cumplir con su pena de inhabilitación después de que haya sido condenado por agredir a un agente de policía.

La presidenta de la cámara había pedido una aclaración al alto tribunal para determinar el futuro inmediato del diputado, después de que la formación morada hubiese planteado sus dudas en el procedimiento. Los letrados de la Mesa del Congreso se habían posicionado a favor de mantener el acta, pero los jueces han cuestionado ahora esa posición.

Leer más: Alberto Rodríguez quiere llegar hasta Estrasburgo si Batet le inhabilita

Rodríguez fue condenado a una pena de prisión de 45 días por un delito de atentado contra la autoridad como consecuencia de los altercados en una manifestación en Tenerife. Sin embargo, el tribunal le permitió evitar la entrada en prisión, a cambio del pago de una multa económica de 540 euros.

La ley contempla que mientras un condenado está cumpliendo una pena de prisión no puede mantener su acta como parlamentario. Los letrados del Congreso se han aferrado a que el diputado de Unidas Podemos no entrará finalmente en prisión para justificar el mantenimiento del acta. Pero el Supremo no ve justificada esta decisión.

La aclaración, firmada por el juez Manuel Marchena, ha explicado que sí que procede ejecutar la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo, independientemente de si el implicado entra o no en la cárcel. “La pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que a efectos de su ejecución -y solo a estos exclusivos efectos- se haya acordado su sustitución por una pena de multa”, reza el documento.

El PP presiona a la Mesa del Congreso para que acate la sentencia

La decisión del Supremo ha provocado una reacción inmediata del Partido Popular, que ha reclamado tanto al Partido Socialista como a Unidas Podemos que cumplan con la deliberación de los jueces y fuercen en la mesa del Congreso la inhabilitación de Rodríguez. “Batet debe cumplir, es su responsabilidad, y dejarse de dilaciones y subterfugios”, ha remarcado la portavoz popular, Cuca Gamarra.

Cúmplase!



El intento PSOE y Podemos de incumplir la ejecución de la sentencia desde el Congreso para que el diputado inhabilitado por patear a un policía entregue el acta debe terminar hoy mismo.



Batet debe cumplir, es su responsabilidad, y dejarse de dilaciones y subterfugios pic.twitter.com/r34VESoJEW — Cuca Gamarra (@cucagamarra) October 22, 2021

“El intento de PSOE y Podemos de incumplir la ejecución de la sentencia desde el Congreso para que el diputado inhabilitado por patear a un policía entregue el acta debe terminar hoy mismo”, ha reafirmado.