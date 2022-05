Elsa Artadi se retira de la política: «No puedo más»

Elsa Artadi se despide de la política activa. La presidenta del grupo de Junts per Catalunya (JxCat) en el Ayuntamiento de Barcelona, candidata a la alcaldía y también diputada en el Parlament ha anunciado su marcha este viernes y abandona así todos sus cargos tanto en la Cámara catalana como en el consistorio y en los órganos de dirección de Junts.

«No puedo más, no tengo la energía para seguir sirviendo a la ciudadanía como se merece, no me siento con la fuerza para continuar», ha confesado entre lágrimas en una comparecencia, acompañada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los concejales del grupo muncipal, Jordi Martí, Neus Munté, Francina Vila y Ferran Mascarell.

Visiblemente emocionada, Artadi ha leído un comunicado en el que ha anunciado su abandono de «la política en activo, tanto en el Parlament de Catalunya como en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​así como en los órganos de dirección de Junts per Catalunya«.

«Todos podemos tener un momento en el que podemos decir ‘basta, no puedo seguir’, y mi momento ha llegado ahora. Lo siento, pero es la decisión correcta y honesta», ha justificado. Por ello, ha señalado que ahora le toca «dejar paso a aquellas personas que tienen la capacidad de seguir liderando, personas de gran valía y con la energía para ello».

Una decisión «personal»

«No es, y lo quiero remarcar, una decisión política ni una decisión vinculada al momento político actual», ha afirmado contundente Artadi, para puntualizar: «es una decisión personal que debo tomar porque no estoy en condiciones de servir a mi país y a mi ciudad con la misma energía e intensidad como he hecho hasta ahora».

«Barcelona, el país, la ciudadanía, y también mi partido, merecen que los que estamos en primera línea política lo hagamos con toda la energía y dedicación», ha aseverado.

Agradecida al independentismo y el partido

Artadi, que ha tenido que interrumpir su declaración cuando ha hecho referencia a sus compañeros de partido, ha mostrado su lealtad el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a su gobierno, así como al «proyecto independentista como única vía para tener un país mejor».

En este sentido, ha agradecido la confianza a sus compañeros de Junts per Catalunya, haciendo especial énfasis en el equipo de la capital catalana. En concreto, ha alabado su «dedicación, esfuerzo, acompañamiento y ayuda», así como «todo su compromiso en encontrar un cambio para la ciudad de Barcelona, que lo necesita».

Renovación en Junts per Catalunya

El anuncio de la retirada de la vida política por parte de Artadi llega en pleno pulso interno por la renovación de la dirección en el partido. En el congreso previsto para el 4 de junio, Junts per Catalunya deberá elegir a los sustitutos de Carles Puigdemont como presidente y Jordi Sànchez como secretario general.

Con las renuncias de ambos dirigentes, se intensificó el pulso por tomar el mando del partido entre el sector procedente de la antigua Convergència, más pragmático y con el exconseller Jordi Turull como cabeza visible, y el ala más unilateralista y sin pasado convergente, liderada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Renuncia a la alcaldía de Barcelona

Artadi, que hasta ahora ocupaba una de las cuatro vicepresidencias de JxCat y había sido consellera de la Presidencia en el Govern de Quim Torra, renunció en mayo de 2021 a convertirse en la vicepresidenta del Ejecutivo que lidera Pere Aragonès, para poder centrarse en su carrera hacia la alcaldía de Barcelona. Pues, había sido la primera de las candidatas en ser ratificada por su propio partido.

Sin embargo, con su renuncia ya no será la alcaldable de su partido en las elecciones municipales de la capital catalana.