ERC aprieta para cerrar el acuerdo con Junts antes de Sant Jordi

Las negociaciones entre Junts y ERC siguen encalladas, aunque los republicanos insisten en que los principales escollos están resueltos y que nada es insalvable en la coyuntura actual. La portavoz del partido, Marta Vilalta, se ha emplazado a que el pacto se rubrique antes de Sant Jordi, el próximo 23 de abril.

Vilalta ha asegurado que se han abordado todas las carpetas que hay sobre la mesa con Junts, tanto en la estrategia independentista como en la arquitectura del Govern. ERC insta a conseguir un acuerdo inminente, porque “cada día que pasa es un día perdido”.

“No hay ningún escollo que pueda vetar un acuerdo ahora”, remarca Vilalta. Además, ha vuelto a criticar las oportunidades perdidas para un acuerdo con las votaciones fallidas de investidura: “Todavía no sabemos por qué no fue posible y no entendemos por qué no es posible”.

Artadi enfría las prisas de ERC y rechaza poner una fecha

Las prisas de ERC se han contrapuesto a los enfriamientos de Junts. Elsa Artadi ha insistido en que el contacto entre ambas formaciones es constante, aunque ha eludido hablar sobre la cantidad de reuniones que ambos partidos han mantenido en los últimos días. La vicepresidenta del partido ha instado a “no negociar a través de los medios de comunicación”.

Ante las peticiones de ERC para cerrar un acuerdo inminente, Artadi ha dejado claro que no piensan especular con las fechas, aunque insinúan que el acuerdo está encarrilado. Los junteros insisten en buscar “el mejor acuerdo posible que dote de estabilidad” a toda la legislatura.

Junts lanza reproches a ERC por priorizar a Comuns y CUP

Artadi también ha reprochado a ERC su tardanza a la hora de forjar alianzas con ellos: “ERC optó, en primera instancia, por intentar un acuerdo de vía ancha con los comunes que no ha dado frutos. Procedió con un acuerdo de investidura solo con la CUP que no ha servido a Aragonès ser elegido presidente”.

El partido de Carles Puigdemont se desdice su globo sonda de quedar fuera del Govern y desbloquear desde fuera la investidura. En una entrevista a TVE, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha calificado de “extraño” un Ejecutivo sin presencia de su formación y ha pedido calma: “No solo se vota al President, sino a un plan de gobierno”.

Los partidos independentistas tienen tiempo para cerrar un pacto hasta el próximo 26 de abril, fecha límite a partir de la cual se convocarían elecciones. Aunque ambos partidos alejan la posibilidad de forzar una repetición, si ambos no llegan a un acuerdo antes de entonces abocarían a Cataluña a una nueva cita con las urnas.