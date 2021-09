ERC pide regular el alquiler y la reforma fiscal para apoyar los presupuestos

ERC, consciente de su papel en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha incluido en la mesa de negociación con el PSOE dos factores que determinarán su apoyo: la regulación del precio de los alquileres y una reforma fiscal.

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que se trata de cuestiones “importantes” y ha lamentado que su partido tenga que recordárselo al PSOE.

“Sabe mal que a un Gobierno hipotéticamente de izquierdas y progresista se le tenga que convencer de ello”, ha apostillado. Y ha criticado que se pongan en alquiler “pisos del tamaño de una plaza de parking a mil euros en grandes ciudades y no tan grandes”.

Sin embargo, el ala socialista en el Gobierno está dispuesta a excluir esta medida, tal y como ha adelantado Economía Digital, lo que ha provocado el enfado de su socio Unidas Podemos, que también reivindican estas dos condiciones para sacar adelante las cuentas de 2022.

La Ley de Vivienda y, en concreto, la regulación del precio del alquiler es el caballo de Troya del Ejecutivo que lleva arrastrando desde que el exvicepresidente Pablo Iglesias y el exministro José Luis Ábalos eran los encargados de la negociación.

Rufián: “Hay que acabar con los chiringuitos fiscales como el de Ayuso en Madrid”.

Pero, sobre todo, Rufián ha hecho hincapié en la necesidad de una reforma fiscal. “Hay que acabar con los chiringuitos fiscales como el que se ha montado la señora Ayuso en Madrid”, ha apuntado en referencia a la presidenta de la Comunidad.

Y ha criticado que en la región “los ricos campan a sus anchas sin aportar nada” al bonificarse al 100% los impuestos transferidos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián interviene en la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. EFE/Mariscal

No obstante, Rufián, que no quiere poner en peligro la buena relación actual que hay entre PSOE y ERC, ha dejado claro estas dos peticiones no supone hablar “ni de condiciones ni de líneas rojas”, ha insistido, sino que se trata de cuestiones básicas a negociar entre partidos progresistas.

Por otro lado, cabe recordar que la formación independentista llegó a un acuerdo con los socialistas para apoyar las cuestas vigentes por el que los de Pedro Sánchez se comprometían a estudiar la armonización fiscal.

Pero este acuerdo no se ha desarrollado. El Ministerio de Hacienda emplaza cualquier cambio tributario a la reforma fiscal, para la cual conformó el pasado mes de abril un grupo de 17 expertos que deberá presentar sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero del próximo año.