Exministros y nombramientos de Rajoy pugnan por el poder en un gabinete de Feijóo orientado a la economía

Conformar un Gobierno no siempre es fácil: saber quiénes serán aquellos que acompañarán al presidente de turno para que se reme y no se contrarreste -que las polémicas internas no ganen a la acción política- consiste en hacer un encaje de bolillos muy fino, perfectamente hilvanado, y en esa tarea anda el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para poder arrancar con velocidad de crucero si llega a Moncloa tras el 23J.

En ese baile de sillas hay varias incógnitas. Porque si está muy claro quién es el gurú económico de Feijóo y su mano derecha en ese área, que será la protagonista de ese posible mandato del PP al frente de España, Juan Bravo, no necesariamente será su ministro de Economía. Y ese es el razonamiento que diversos exministros y nombramientos del último presidente del Gobierno popular, Mariano Rajoy, según ha podido pulsar ECONOMÍA DIGITAL, que están realizando movimientos de acercamiento al actual líder del PP para ser tenidos en cuenta en las quinielas.

Al igual que hizo Pedro Sánchez tras la moción de censura que le catapultó a Moncloa, dejando el foco económico en Nadia Calviño y las cuentas de Hacienda en mano de María Jesús Montero, esos cargos como Fátima Báñez, actual mano derecha del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y con un sueldo de 240.000 euros anuales; Román Escolano, los hermanos Nadal o el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pueda ser el superministro económico de un Gobierno Feijóo, si el líder del PP obtiene una mayoría este verano.

Con responsabilidades de gobierno

No son los únicos: el que fuera el número 2 de Rajoy, Luis de Guindos, también es uno de los miembros del club. Incluso Luis Garicano, que recientemente se unió a la Fundación Reformismo21, el think tank popular, o el presidente de este organismo, Pablo Vázquez.

Cabe recordar que Luis Garicano fue uno de los miembros clave de Ciudadanos y su cabeza económica, con gran predicamento en el Parlamento Europeo, y que Vázquez fue presidente de Renfe, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y subsecretario de Sanidad y Consumo y ha trabajado en el gabinete del presidente del Gobierno entre 1996 y 1998, y entre 2000 y 2002, con José María Aznar. Eso les otorga la «trazabilidad» que tanto busca Feijóo.

Ideas, propuestas, papeles

Desde ahí, todos van aportando, con mayor o menor trascendencia pública, informes, ideas, propuestas para mostrar su disposición a Feijóo. Y saben que no es un movimiento en vano: el leit motiv del presidente del PP, a tenor de sus propuestas y su discurso, será tener un Gobierno muy económico. Esa batuta está siendo más preciada que nunca, porque el foco sobre quien la posea será total.

Sobre el caso de Hernández de Cos, que fue nombrado por Rajoy días antes de caer en la moción de censura, ya adelantó ECONOMÍA DIGITAL algunos detalles. Fuentes financieras relatan que ha habido ya acercamientos entre Feijóo y De Cos, en algunas reuniones, en las que se podría haber barajado la opción de incorporarse en un Gobierno del PP

La mayor ventaja del gobernador, señalan, es la buena fiscalización de la política económica del Gobierno que ha llevado a cabo desde el Banco de España, una especie de «oposición» financiera que gusta mucho en los cuarteles populares. En cambio, su ‘pero’ es que no tiene experiencia de gestión en el ámbito público o privado.