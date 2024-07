Guardiola (Extremadura) mantiene al consejero de Vox en el Gobierno

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que fue designado por Vox en virtud del acuerdo de gobierno que mantenían, continuará en este puesto, después de que este le haya «transmitido su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la consejería», algo que ha calificado de «un paso valiente y comprometido».

Leer más: Vox tiene todo el derecho a preferir que nos gobierne Sánchez y Puigdemont a que lo haga Feijóo

Guardiola ha explicado que tras la ruptura «unilateral» de Vox de su acuerdo de gobernabilidad, el Ejecutivo extremeño «va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora», en solitario, con el objetivo de que haya «estabilidad» en la región.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este viernes en Mérida, acompañada del consejero de Vox en su ejecutivo, Ignacio Higuero, tras la decisión de Vox de romper con los pactos de gobierno que mantenían en Extremadura y otras comunidades autónomas.

En su intervención, la presidenta extremeña ha considerado que la ruptura que anunció Vox este pasado jueves «nada tiene que ver con ninguna de las 60 medidas» que firmaron hace un año, en el que no se contemplaban aspectos relacionados con la migración, por lo que «los extremeños lo que merecen son explicaciones y garantías, y hasta el momento Vox no ha dado ninguna explicación lógica, ni creo que pueda darla, porque no existe», ha dicho.

Guardiola ha señalado que tras esta ruptura con Vox, las medidas que se contemplaban en el acuerdo de gobernabilidad «decaen», por lo que se va «a centrar en el programa de gobierno del PP porque ahora mismo estamos gobernando en solitario«, aunque siempre lo hará «tendiendo la mano al resto de grupos para poder llegar a acuerdos».

María Guardiola. EFE/ Jero Morales

En ese sentido, la presidenta extremeña ha contemplado gobernar con «acuerdos puntuales, pero sin renunciar a la esencia de nuestro programa, que es nuestro compromiso con los extremeños», tras lo que ha admitido que no le da «ningún miedo ni ninguna pereza, al revés, me parece un reto» alcanzar «acuerdos constantes durante la legislatura».

Por tanto «todo lo que está en ese acuerdo de gobernabilidad y que ha roto de manera unilateral Vox decae«, por lo que ha considerado que «por coherencia», el senador de Vox por Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, «debería renunciar a su acta» ya que «es un senador por designación autonómica que correspondería al Partido Popular» que lo cedió a Vox en el marco del pacto que alcanzaron.

Noticia en ampliación