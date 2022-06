Feijóo acusa a Sánchez de «romper puentes» en la reforma del CGPJ

PSOE y PP tienen una tarea pendiente: renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva desde diciembre de 2018 en funciones. Con Pablo Casado al frente de los populares, el entendimiento con el Gobierno fue nulo. La llegada de Alberto Nuñez Feijóo parecía que suponía un acercamiento entre ambos partidos y, al menos, había intención de retomar las negociaciones. Sin embargo, el giro de los socialistas de registrar este viernes en el Congreso una proposición de ley que permita tramitar de urgencia la renovación de este órgano judicial ha enfadado al principal partido de la oposición.

«El Gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el CGPJ, sino que lo que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional. Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente va a modificar el Consejo General del Poder Judicial», ha denunciado Feijóo este viernes en una entrevista en Telecinco en la que ha acusado al presidente del Gobierno de «romper cualquier tipo de puente» en la negociación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo. EFE/ J.J. Guillén

El quid de la cuestión es que el pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional: dos de ellos debían ser nombrados por el propio CGPJ y los otros dos por el Ejecutivo. Pero ahora mismo el CGPJ no puede realizar nombramientos, ya que el PSOE reformó el órgano de gobierno de los jueces para impedir que llevaran a cabo esta función mientras estuviera en funciones.

Para desbloquear esta situación, el Gobierno ha impulsado una reforma mediante una proposición que registrará el grupo socialista por la que se autorizará al CGPJ a nombrar a los dos magistrados que le corresponde. Para ello necesitará alcanzar la mayoría absoluta en la cámara baja. Sin embargo, los populares no están de acuerdo. Feijóo ha reprochado al PSOE que impulse esta reforma para «reponer al CGPJ competencias que prácticamente le había hurtado para controlar el Tribunal Constitucional».

Con esta reforma, en opinión del dirigente gallego, el Gobierno «inhabilitó al CGPJ, ya que le prohibió nombrar vacantes» para el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Constitucional. «Es decir, dejó sin competencias al órgano de los jueces y ahora como le interesa modificar el TC y cubrir las vacantes, le repone parte de las competencias que le había hurtado para controlar el Tribunal Constitucional», ha explicado.



El PP no cierra la puerta a las negociaciones

El líder de la oposición tiene la sensación de que el PSOE no quiere negociar «nada» con el PP. Así no solo ha hecho referencia a la renovación de los órganos judiciales, sino también a las propuestas económicas de los populares para el decreto anticrisis y a lo relacionado con la política exterior, donde Feijóo dice que tampoco han recibido una respuesta sobre su plan de la OTAN. «¿Cree que se puede negociar con alguien que no solo no tiene respeto por la negociación sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando?», se ha preguntado.

«Nosotros no vamos a cambiar nuestra propuesta, somos la alternativa al Gobierno»

Pese a todo ello, el PP no ha querido cerrar la puerta de las negociaciones. «Nosotros no vamos a cambiar nuestra propuesta, somos la alternativa al Gobierno y aquello que podemos hacer para aliviar la situación de España, tanto desde el punto de vista económico, institucional, vamos a seguir haciéndolo», ha indicado Feijóo.

«O este Gobierno ya tiene un problema de soberbia instalado en su propia forma de proceder o simplemente tiene su propio proyecto político, que consiste en controlar instituciones y mantenerse en el Gobierno, que no en gobernar, y en un proyecto personal o personalista», ha concluido.