Feijóo arenga a sus filas: exige «seriedad» ante los «insultos» del «partido sanchista»

En la primera reunión ante todos los parlamentarios del Partido Popular en todas las cámaras -Congreso, Senado y Parlamento Europeo-, el flamante presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un mensaje cristalino: quiere «seriedad y coherencia» entre los suyos. Nada de proclamas, ni de tuits, ni de mensajes incendiarios.

«Os propongo rebelarnos contra la política del desprecio del orden constitucional y del Estado autonómico, me rebelo contra el desprestigio populista que, con el calor de distintas oleadas de indignación, algunos han intentado levantar sobre nuestras instituciones», ha arrancado este viernes en su alocución ante los suyos. «Yo voy a proteger y prestigiar nuestras instituciones, esté donde esté».

Eso sí, el aplomo y la formalidad pronto han contrastado con lo que él mismo ha venido a llamar «el partido sanchista» y al que en ningún momento se ha referido por su nombre: el PSOE.

Subida de decibelios entre ambos partidos

La subida de los decibelios entre ambos partidos se ha hecho patente en las últimas semanas y alcanzó su máxima cota este jueves en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez dedicó más de veinte minutos de su intervención sobre el caso Pegasus para recordar «la corrupción» del Partido Popular y «sus prácticas». La portavoz del PP y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, le contestó recordándole el caso ERE en Andalucía.

Pero no es la primera vez. Ya utilizó el calificativo «partido de mangantes» el propio líder socialista para referirse a los populares hace unas semanas. Feijóo movió ficha entonces y comenzó a hablar de «sanchismo», aunque nunca lo había atribuido, hasta hoy, para referirse a todo el PSOE.

Lo cierto es que la comunicación entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición es inexistente en estos momentos, como ha podido confirmar Economía Digital. Todas las negociaciones están congeladas, como mínimo, hasta las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Y eso se ha hecho patente en el tono y en la forma con la que Feijóo ha querido certificar el culmen de la renovación de cargos de su partido desde que él asumió la presidencia, hace apenas cincuenta días.

Ser mejores «en fondo y forma»

«Sólo puedo daros mi propuesta de lo que creo y entiendo que debe ser nuestra tarea parlamentaria: ser mejor que los demás, en fondo y forma, para estar a la altura del país que representamos, que tiene que estar por encima de todo, de nosotros mismos», ha repetido Feijóo.

El presidente popular ha marcado que no cree «en insultos y trincheras, sino en propuestas y en confrontación honesta, y es la que vamos a practicar», ha reclamado. «Por cortesía, que es lo mínimo que se le puede pedir a un político, educación. Las cámaras no son una red social en la que competir con zascas y palabras gruesas. Os pido que contribuyáis todos los días a volver a dignificar el parlamentarismo español».

«Propongo no caer en las formas del Gobierno y sus socios, no sólo por educación, sino por operatividad. No creo en los circos parlamentarios, sino en un trabajo serio de las cámaras«, ha subrayado.