Feijóo ‘bifronte’: hostilidad pública contra Sánchez pero guiños al Gobierno en el Congreso

La tensión que se respiraba desde bien temprano en la mañana de este jueves en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados, con recuerdos por parte del Gobierno y del Partido Popular a sus respectivos casos de corrupción, parecía haber sentado las bases del día: con una comunicación casi congelada entre los líderes de ambos partidos y la subida de los decibelios en las últimas semanas, el acuerdo o el acercamiento se antojaba imposible.

Pero no. En una de las leyes más importantes del curso, la audiovisual, la que permitió a Pedro Sánchez aprobar los presupuestos de este ejercicio con el sí de ERC, el Gobierno ha contado con un aliado tan velado como inesperado: el Partido Popular. Los de Alberto Núñez Feijóo -aunque liderados en esta Cámara por la secretaria general y portavoz del grupo, Cuca Gamarra- han hecho un guiño, se han abstenido y han permitido así la aprobación.

Fuentes de la dirección nacional del PP especifican a Economía Digital que no se trata de «un apoyo». «Iba a salir sí o sí, y el sector lo necesita», justifican desde el grupo parlamentario. «Esto depende del PSOE, no es cosa nuestra. Es por responsabilidad».

Pero desde el entorno de Feijóo se muestran más socarrones: «Seguro que están encantados en la coalición». «Que el PSOE se las vea con sus actores, sus directores… y sus socios», insisten en conversación con este periódico.

El «mangantes» de Sánchez, antes y después

Lo cierto es que la postura ha sorprendido a propios y ajenos. Ya en las últimas jornadas se apreciaba un cambio de tono, saliéndose del rol institucional que había adoptado, del propio líder del PP. En su toma de posesión como senador autonómico, ya se identificó, a él y a su partido, como la «antítesis del sanchismo».

Incluso, le afeó que Sánchez la utilización del término «mangantes». «Nosotros hablamos con el Gobierno, a pesar de que no lo pone fácil. Me sorprende que quiera hablar con un partido de mangantes. Nosotros vamos a ser respetuosos con los intereses de los españoles, no los del Gobierno. Si coinciden, hablamos. Si no, a esta forma de gobernar no nos apuntamos», adujo.

Este mismo jueves, mientras todo sucedía en el Congreso y él se encontraba de visita a empresas agroganaderas en Villarrobledo (Albacete), el líder popular comentó sobre el presidente del Gobierno que «no se puede vivir de rodillas todos los días», ahondando en las hostilidades.

«Nunca hemos subido el tono»

No es la única voz en público que sube los decibelios en su discurso contra los socialistas, unas declaraciones cada vez de mayor confrontación. La propia Cuca Gamarra utilizó el arranque de su intervención para responder a los más de 20 minutos que Sánchez dedicó a la «corrupción» del PP cuando tenía que dar explicaciones sobre el caso Pegasus.

«Usted es el secretario general del PSOE, un PSOE que tiene dos expresidentes condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España, que son los ERE», se defendió Gamarra.

Desde la dirección del partido niegan que se haya «subido» el tono. «Nunca», precisan. Pero otras fuentes del grupo parlamentario consultadas por Economía Digital creen que la abstención en la votación de la Ley Audiovisual es un «error».

«Podría haberse evitado, no era necesario», sumarizan, aunque achacan el cambio de tercio al «aterrizaje» de la nueva dirección del partido y a la adaptación de las tesis que ahora definen a este PP. «Es normal, están llegando. Ellos sabrán», confían.