Feijóo arremete contra Sánchez por la amnistía y acusa al PSOE de «metamorfosis»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preguntó este lunes al del Gobierno, Pedro Sánchez, por qué incluir en la ley de amnistía delitos de terrorismo si él opina que en el proceso independentista catalán no se cometieron, después de abrirse el segundo a reducir los tiempos de instrucción judicial reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Lo hizo en un mitin de la campaña electoral gallega en Cangas (Pontevedra), en el que denunció la disponibilidad de Sánchez a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y reducir los plazos de instrucción judicial como el último paso de «la metamorfosis del Partido Socialista».

Según enumeró, el PSOE primero «decía que la amnistía no era posible», luego que no cabían los delitos de terrorismo, después que sí en el caso de que fueran de «poco terrorismo», y ahora va a modificar esas dos normas para satisfacer a Junts, porque, en su opinión, los problemas del Gobierno son los del expresidente catalán Carles Puigdemont y, «si Puigdemont se resfría, el Gobierno se coge una gripe».

El presidente del PP constató que «sin amnistía no hay legislatura», porque el Gobierno «no tiene mayoría para aprobar nada salvo para aprobar la amnistía», y no sacará adelante «ninguna ley si previamente no pacta la amnistía con aquéllos que quieren ser amnistiados». Por todo ello, ve al Ejecutivo «extorsionado» y lamentó que el PSOE «lo consiente» y «no ha parado de ceder» ante sus socios, desde la alcaldía de Pamplona y las comisiones de investigación parlamentarias sobre decisiones judiciales, pasando por permitir que se insulte a jueces en el Congreso y por el troceo de competencias que a su juicio vulnera la igualdad ante la ley, con comunidades de primera y de segunda, y donde, a su juicio, Galicia es «muy de segunda, o de tercera».

En clave regional, Feijóo acusó al PSOE, Sumar y el BNG de querer exportar a Galicia el «multipartito» de la mayoría parlamentaria estatal, con su «inmenso lío», y por eso retó a los candidatos a la presidencia de la Xunta que esta noche debaten en televisión a que se comprometan a que gobierne el ganador de las elecciones.

Un debate para el que vaticinó un «todos contra Rueda», por el candidato del PP a repetir como presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que cree que tendrá enfrente a «cuatro candidatos sin experiencia», «una mezcla de eslóganes, de insultos» y «un multipartito que sólo se pone de acuerdo en una cláusula de sus programas: sumar todos los escaños que pierden ‘a ver si tenemos uno más que los que ganan'», y «entonces sacar pecho y decir que ganaron».

Por lo demás, Feijóo repitió la contraposición que viene repitiendo en sus intervenciones en campaña: el supuesto modelo de la Galicia «que funciona», donde los presupuestos «entren en vigor como un reloj suizo cada 1 de enero» y donde «las mayorías no se someten a las minorías», frente al modelo del Gobierno español, de «mentir descaradamente», porque «si hubiera un detector de mentiras en Moncloa estaría todo el día con gran actividad».