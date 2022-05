Feijóo diseña su oposición desde el Senado como «la antítesis del sanchismo»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y desde hoy nuevo senador por cuota autonómica, ha dibujado la estrategia de oposición con la que marcará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pivotará sobre una idea muy clara: «Somos la antítesis del sanchismo: tuvimos coincidencias con el PSOE, pero el PSOE ha mutado. Ya no es el de la Transición».

La contundencia con la que Feijóo ha marcado distancia ha sorprendido dada la institucionalidad de su discurso. «Creo en el parlamentarismo, llevo compareciendo en parlamentos desde los 29 años: creo en la palabra, en las ideas, creo que se puede mejorar escuchando a los demás y que nadie está en la posesión de la verdad«, ha indicado.

«Creo en la rendición de cuentas del Gobierno. Creo en el debate serio, sereno, sosegado, constructivo y, por eso, no voy a rehuir ninguna de las ocasiones en las que pueda debatir con el presidente del Gobierno. Es mi obligación, mi función y mi vocación», ha insistido el flamante senador por cuota autonómica.

7 de junio: cara a cara con Sánchez

Lo cierto es que la primera fecha marcada en rojo para el senador Feijóo es en apenas quince días. Tal y como él mismo ha confirmado, el 7 de junio será la próxima sesión a la que acudirá Pedro Sánchez a comparecer. En ese esperado cara a cara, Feijóo le hará una pregunta como líder del grupo del PP en la Cámara Alta.

Para el presidente popular, cualquier actuación de los grupos parlamentarios del PP irá marcada por la defensa de la Constitución «y la unidad de la nación española, y del estado de las autonomías».

También se hará un trabajo de «control al Gobierno». «Es nuestro papel constitucional defender una oposición honesta: servir al Estado y al conjunto de los españoles«, ha remarcado.

«Un partido de mangantes»

Feijóo también ha hecho referencia al calificativo que Sánchez les profirió a su bancada hace unos días en el Congreso, cuando les llamó «mangantes». «Nosotros hablamos con el Gobierno, a pesar de que no lo pone fácil«, ha suspirado el popular.

«Me sorprende que quiera hablar con un partido de mangantes. Nosotros vamos a ser respetuosos con los intereses de los españoles, no los del Gobierno. Si coinciden, hablamos. Si no, a esta forma de gobernar no nos apuntamos», ha rechazado.

Feijóo ha insistido en que el término es «del presidente del Gobierno, soy un notario de lo que ha dicho en la Cámara». «No oculto que me ha sorprendido muchísimo y me desagradó profundamente, sobre todo después de nuestra reunión donde dedicamos vuelta al respeto institucional».