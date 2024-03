Feijóo encarga a Fernández la «unión del constitucionalismo en Cataluña»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha encomendado al candidato de su partido a presidir la Generalitat de Catalunya, Alejandro Fernández, «unir el constitucionalismo en Cataluña». Después de asegurar de que el Partido Popular de Cataluña «no se presenta exclusivamente a unas elecciones para cubrir el expediente», se ha mostrado convencido que han logrado «trabajar, conformar y proponer la unidad de partido».

En estos términos se ha expresado el líder de los populares durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP de Cataluña en Barcelona. «Tenemos esta vez una opción real de ser decisivos en la política catalana», ha asegurado antes de pedirle a Fernández que se convierta en el «candidato referente de esta tierra».

«No son unas elecciones más: estas elecciones pueden cambiar el futuro de Cataluña y, en consecuencia, a través de Cataluña pueden decidir buena parte del futuro de España», ha destacado. En este contexto, ha pedido un esfuerzo al partido y a la formación en la región de cara a las próximas citas electorales.

Frenar el independentismo

En este punto de su discurso ha aprovechado para dirigirse «a los catalanes que no quieren el independentismo y que solo quieren que los políticos se dediquen a resolver problemas y no a crearlos, que los políticos sirvan a los intereses generales y no a sus intereses partidistas e ideológicos».

«Nos vamos a dedicar a frenar el proceso, nos vamos a dedicar a frenar el independentismo y nos vamos a dedicar a solventar los problemas reales de los jóvenes, de los mayores y de las familias catalanas, no tenemos otro objetivo, no tenemos otro compromiso, no hemos pactado nada con nadie que no sean los catalanes», ha prometido.

Tras confiar que los catalanes lo «que realmente lo que quieren es vivir en paz, prosperidad y cordialidad«, ha subrayado que cuentan con un «refugio seguro» que es el PPC.

Carga contra el PSC

También ha dedicado unas palabras al PSC, del que ha dicho que necesitan al expresidente catalán Carles Puigdemont. «Sánchez necesita a Puigdemont para ser presidente del Gobierno de España y Puigdemont necesita a Sánchez para ser presidente de la Generalitat de Cataluña, y lo demás son cuentos», ha apuntado.

«Qué credibilidad puede tener un candidato a la presidencia de Cataluña que, después de decir por activa y por pasiva durante toda la campaña electoral de las municipales y de las generales que la amnistía no cabía en el ordenamiento jurídico, que la amnistía iría en contra de la Constitución y del Estatut de Cataluña, ahora obedece y la abraza», ha destacado.

Con todo, ha dejado bien claro que el proyecto de los populares para la comunidad autónoma pasa por liberar a los catalanes «de esta pesadilla, de este pésimo Gobierno, de la decadencia, del antieuropeísmo, de la inseguridad, del escándalo permanente, de quienes expulsan a vuestras empresas y empeoran los servicios públicos, de la mala educación y de quienes mienten».