Feijóo revisará la financiación, pero sentará a todos los presidentes autonómicos en la misma mesa

La agenda ha querido que el primer acto público de Alberto Núñez Feijóo tras la noche del 28M y el anuncio de elecciones generales en 23 de julio haya sido en Barcelona ante la plana mayor del empresariado catalán en las jornadas del Cercle d’Economia. El líder del PP no ha perdido la oportunidad para tratar de ganarse al público y ha prometido que “los intereses de los catalanes” serán “prioridades” para él si alcanza la presidencia del Gobierno tras los comicios.

Feijóo convirtió su intervención en el Cercle en su primer acto de campaña del 23J y no le faltaron críticas a Pedro Sánchez, por la sorprendente convocatoria electoral y por sus políticas, poniendo el énfasis en lo económico. Reducir el déficit y revisar el IRPF serán dos de los pilares de su política económica si gana, pero evitó mojarse respecto a la reclamación de una mejor financiación para Cataluña, que Jaume Guardiola, presidente del Cercle, dijo en dos ocasiones.

“Hablemos de financiación”, aceptó en su última intervención, respondiendo a las preguntas del público, que insistió en el tema. “El sistema de financiación actual se pactó con el tripartito de Cataluña. Yo estaba allí y me dijeron que no era malo para Galicia”, relató. «Tenemos que mirar ingresos y gastos. No podemos obligar a los presidentes autonómicos a hacer magia. Cuando se pacta con una comunidad autónoma, hay que hablar con todos”, pues el acuerdo le afecta.

Feijóo se apoyó varias veces en su experiencia como presidente de Galicia, otra comunidad histórica como Cataluña, para demostrar que comprendía las reivindicaciones económicas del público. «Las grandes plantillas públicas las pagan las CCAA, y están absolutamente congestionadas», recordó, por lo que defendió que el Gobierno reparta más dinero a las autonomía: «El Estado y las CCAA tienen que sentarse a hablar de ingresos y gastos», insistió.

Aunque no se mojó respecto a la reivindicación de un mejor sistema para Cataluña, que es una de las grandes banderas del Cercle, sí que trató de agradar al público y aseguró que la comunidad será importante para su hipotético Gobierno si gana las elecciones y puede llegar a Moncloa. “Quiero que Cataluña sea clave y que los intereses de los catalanes sean prioridades para el Gobierno”, aseguró Feijóo ante el empresariado catalán.

El presidente popular aseguró que si llega al Gobierno, hará una “política fiscal orientada al empleo y a las empresas, hay que decirle a las empresas que España es el mejor lugar para invertir”. “Estamos destruyendo empresas, más de 7.000 en el último año. Somos el país que más ha subido los impuestos desde 2020: hemos subido 44 impuestos”, añadió.

En ese sentido, se refirió al impuesto de patrimonio, pero lo hizo a la gallega y no terminó de decir si lo eliminaría. “No se puede pagar dos veces por lo mismo, pero hay que ver como están las cuentas, tenemos un déficit del 4,8%”, respondió. Es decir, que dependerá de si la situación económica que se encuentra lo permite. También criticó los impuestos a la banca y las eléctricas, pero tampoco dijo que fuera a eliminarlos.

Noticia en ampliación