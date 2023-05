Feijóo teme una baja participación el 23J: ordena al PP promover el voto por correo

La máxima que reina en Génova de cara a esta campaña de las elecciones generales del 23-J es clara: movilizar a todos los votantes posibles. En la contienda entre el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, contará hasta el último esfuerzo, y es por eso que desde la dirección del partido se anima a luchar por cada posible elector. Eso, teniendo en cuenta que los comicios serán en pleno verano, implica, según sus cálculos, que el voto por correo «estará en máximos históricos». «Hay que ir a por ese voto», sentencian fuentes populares.

«El voto por correo va a ser esencial», creen diversos dirigentes testados por Economía Digital tras asistir a la Junta Directiva Nacional que Feijóo convocó este martes en Génova. Allí habló de la importancia de que nadie se quede en casa y que la movilización no baje de la que se vivió en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. El que el líder del PP espera que se traduzca en voto por correo de manera significativa «porque la gente estará de vacaciones».

De hecho, del voto por correo y más concretamente del voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), del que también se habló en el cónclave popular, pueden hacer que la presidencia del Principado de Asturias se mantenga en manos socialistas o caiga del lado del Partido Popular.

Hacer campaña por el CERA

Según fuentes presenciales, el presidente no ha querido dar por perdida -o por ganada- la comunidad autónoma «hasta que no se computara el CERA». Ahí, el líder del PP en Asturias, Diego Canga, y que depende de menos de mil votos para conseguir hacerse con la mayoría, recordó que los asturianos tenían 123.000 electores fuera «y que podían ser determinantes sus votos para ellos y que, por eso, había hecho campaña fuera».

Su homólogo en Galicia, el presidente autonómico Alfonso Rueda, sostuvo su idea: había que tenerlo en cuenta para las generales. Y por ahí girarán los mensajes del PP en las próximas semanas. Votar, votar y votar, por correo o presencial, en España o desde el extranjero.

Ser «educados» con Vox

Otro de los temas más calientes de la campaña será la relación del PP con Vox. El líder popular llamó a los suyos a ser «educados» con el partido de derecha radical. Ya están prevenidos de que el PSOE los intentarán enfangar. De hecho, sobre si buscarán apoyos los barones populares en Vox para hacerse con los gobiernos, ya está siendo epicentro de todas las miradas la líder popular en Extremadura, María Guardiola, tras el paso atrás del socialista Guillermo Fernández Vara, que intentará la investidura sin tener mayoría.

«Nosotros no tenemos que hacer pactos con Vox porque somos dirección nacional del partido», deslizan desde el entorno del presidente. «Feijóo dijo lo que dijo, tenemos que ver lo que dice cada partido, cada territorio tiene unas circunstancias. Hablar con todos los partidos políticos, es algo de pragmatismo y cortesía política».

De todos modos, será responsabilidad compartida los pactos que pueda haber. Es una cuestión que hará cada territorio, no hay plazos fijados desde Génova. Son asimétricos, cada uno tiene su calendario. Así las cosas, no hay directriz de Génova a los territorios para decirles que esperen al 23-J para cerrar sus pactos y gobiernos si procede. A ojos del presidente del PP, el mejor pacto es el de la mayoría absoluta y, si no, «el de Cantabria: la lista más votada».