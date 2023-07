Feijóo aclara que no habla de «pucherazo» sino de atasco en el reparto del voto por correo

El presidente del Partido Popular y candidato de la formación a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha rebajado el tono en el cruce de acusaciones que ha emprendido contra Correos por los comicios del próximo 23 de julio. «Aquí nadie habla de pucherazo» en el voto por correo, ha querido dejar bien claro para después aclarar que él únicamente ha puesto el foco sobre el «atasco» que se está produciendo en el reparto de papeletas.

La matización del líder de la oposición llega después de que ayer miércoles pronunciase unas declaraciones que despertaron polvoreda tanto en la compañía pública de paquetería como en el Gobierno. Después de emplazar a los carteros a trabajar «al máximo mañana, tarde y noche» para garantizar el voto por correo», les prometió que les pagaría las horas extra si finalmente resulta elegido presidente en las próximas elecciones.

Sin embargo, la valoración que desató la polémica fue cuando pidió a los carteros que trabajasen «con independencia de sus jefes» para repartir «todo el voto antes de que acabe el plazo», algo que se entendió como una alusión al presidente de Correos y exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano.

Garantizar que llegan las papeletas a los electores

«No se puede ser cicateros con ningún recurso que fuere necesario para que no se quede un solo voto en una cartería», ha aseverado el candidato del PP a las elecciones generales a lo largo de una entrevista en la emisora Esradio, a la vez que ha hecho referencia a las quejas proferidas por los sindicatos de la entidad pública, que denuncian que el refuerzo de la plantilla de empleados no es suficiente.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de «trabajar» para que evitar que «pueda haber un conjunto de personas que no pueden votar porque no le haya llegado la papeleta», una situación que, según ha remarcado, no quiere «ni pensar». Después de asegurar que los ciudadanos e, incluso algunas personas de su equipo, han pedido el voto y no lo tienen ha afirmado: «España no puede meterse en esta senda».

«Si tienen que trabajar por encima del horario con independencia de que no tengan compromiso de cobrar esas horas, que lo hagan, no habrá ningún problema en el caso de pagar esas horas», ha vuelto a insistir el líder de los ‘populares’. Así, ha advertido que la reputación «muy sólida» de la empresa pública de mensajería está en juego por la «falta de previsión».

Correos contrata cerca de 20.000 contrataciones

Por su parte, Correos, que ayer destacó que el pago de las horas extra a sus trabajadores de cara al 23J está «presupuestado y comprometido» y defendió que han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el voto por correo, ha confirmado que ya ha formalizado 19.985 contrataciones de refuerzo para el desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo para las elecciones generales.

Para organizar estas contrataciones, la entidad postal ha puesto de relieve que han tenido en cuenta el aumento en el número de solicitudes de voto por correo recibidas, pero también el hecho de que las elecciones coincidan con las vacaciones de verano. Por ello, también ha incidido en que ya ha cubierto todas las vacaciones de la plantilla para el mes de julio.

Con todo, la empresa pública ha expresado su intención de seguir contratando «todos los efectivos que sean necesarios para garantizar» el voto por correo para las elecciones generales.

Asimismo, ha recordado que las contrataciones se han destinado a reforzar todos sus servicios, como los de atención al cliente en oficinas, red de distribución y reparto de envíos, transportes y centros logísticos, que incluye el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para la gestión de los envíos internacionales.