Feijóo ignora a Vox, pide «unidad sin bloques» en el centroderecha y alerta al PP de «no confiarse» el 23J

El Partido Popular se ha dado el baño de masas interno y con el ambiente festivo que tanto ansiaba: este martes, en la Junta Directiva Nacional donde el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los barones y a los candidatos municipales, además de todos sus cargos públicos -diputados, senadores, eurodiputados, además de diversos vocales- para analizar los resultados del 28M, sí, pero para lanzar las líneas maestras y el mensaje contundente de poner a trabajar al partido para las elecciones generales anticipadas del 23 de julio.

«El crecimiento es general y generalizado», se ha sonreído Feijóo durante su alocución, tras una entrada triunfal en la sede entre aplausos y con música a todo trapo, acompañado por todos sus barones autonómicos. «El vuelco político es patrimonio de todos, entre todos hemos conseguido recuperar la mejor versión del PP en toda España», ha ahondado.

Las líneas maestras de esta nueva etapa abierta tras las municipales y autonómicas y se aceleró con la convocatoria adelantada de generales están claras para Feijóo. «Nadie podrá volver a llevarnos a ninguna trinchera, porque España ha salido de ellas. Vamos a avanzar en la unidad sin bloques», ha dejado patente, en referencia a Vox. Porque el riesgo es alto, a su parecer. «No hemos derogado todavía el sanchismo, es necesario un empujón más en los próximos meses. El sanchismo solo tiene una oportunidad, que nos cansemos y nos confiemos: no podemos permitirlo».

«Ha llegado el momento de confirmar el cambio»

Sobre sus promesas electorales para las autonómicas y municipales, Feijóo ha recordado que pidió «a los españoles una oportunidad, no un cheque en blanco». «Nos toca responder: tenemos que estar a la altura de las expectativas que han depositado la mayoría de los ciudadanos. Las elecciones las ha ganado el PP, y los españoles han impuesto una manera de hacer política radicalmente distinta a la que ha liderado España en los últimos años. Tenemos que ejercer en el fondo y la forma una nueva forma de hacer política», ha subrayado.

«Mi compromiso es llevar a la práctica el deseo mayoritario de cambio en todas las instituciones en las que nos lo han encomendado y tal y como lo han pedido», ha insistido. «Ha llegado el momento de confirmar el cambio», ha argüido. «Los españoles nos piden gobiernos fuertes estables y responsables. Tenemos que trabajar que hasta el Gobierno de la última corporación se haya constituido».

Para el presidente del PP, se ha dado «el primer paso, ahora toca el siguiente, el definitivo». «Tenemos la suerte de que sólo faltan 54 días para poder conseguirlo. Momento de extraordinaria importancia. El resultado del 28M ya le ha ahorrado a la nación cinco meses de sanchismo, es una excelente noticia. Es un mérito de los españoles acortar la legislatura de Sánchez, será responsabilidad de mi partido terminar con su etapa de presidente». «Os convoco a trabajar por un cambio inequívoco y contundente y me pongo a vuestra disposición», le ha dicho a los suyos.

«O Sánchez o España»

Así, para Feijóo, entramos en una fase electoral «con dos opciones». «La del sanchismo, simplemente resistir, como sea, y la del PP, que el Gobierno de España vuelva a gobernar para todos. Trabajemos para hacerlo posible. Con ganas de ganar. Con ganas de gobernar. Estoy aquí para que España deje de perder, que es el objetivo fundamental«. «Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección real es o Sánchez o España, y no tengo duda de que la mayoría elegirá España«, ha zanjado.

También ha agradecido Feijóo a Ciudadanos que no vaya a concurrir a las elecciones generales . Lo ha valorado como «un ejercicio de madurez y responsabilidad». «Han entendido el mensaje: no podemos dejar que unos pocos votos se pierdan y no se transformen en escaños. Es una oportunidad histórica de concentrar todos los esfuerzos en el PP como herramienta útil».

Finalmente, el presidente del Partido Popular ha anunciado un cordón sanitario a Bildu. ¿Cómo? Poniendo los votos del PP «al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno». «Creo que su subida es una preocupación para todos. Ante ese desafío, configuraré un gobierno sólido que sepa decir no a quienes de momento se les responde sí a todo lo que pido. El reto de frenarles lo asumo desde ya», ha declarado.