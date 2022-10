Feijóo inicia su «proceso de escucha» con jornadas temáticas para sentar las bases del programa electoral

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ya tiene el modo electoral activado y, con esta óptica, en Génova quieren volver a armar de ideología al partido, tras una etapa de transición en la que el propio líder eludía manifestarse en determinados asuntos. El pistoletazo de salida lo dan este viernes en Barcelona con la primera de unas jornadas temáticas que actuarán como «miniconvenciones» y «mesas de escucha y análisis» que sentarán las bases del programa electoral, al más puro estilo Yolanda Díaz con su proceso de escucha en la plataforma Sumar.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el coordinador general del partido, Elías Bendodo. En este caso, se trata de un acto que pivotará en torno a la okupación y se celebrará en Cataluña porque allí, considera el PP, se ha convertido «en un gran problema de las familias». Sin embargo, la meta última y la idea fuerza que motiva estas jornadas es doble: por un lado, «acceder de primera mano» a las preocupaciones de los ciudadanos, pero por otro, que el PP «potencie» la voz de la sociedad civil, dado que no sólo acudirán cargos políticos a ellas. «Queremos ser el altavoz de la sociedad y gestores de las iniciativas».

«La conclusión de estas jornadas nos servirán como base del futuro programa electoral. Vamos a construir nuestras propuestas de abajo a arriba, serán los ciudadanos quienes siembren la semilla«, ha argumentado el número tres del PP.

Mismo método que Ayuso

Lo cierto es que es el mismo método que ha desarrollado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que transformó la convención ideológica que preparaba para rearmar al partido tras su nombramiento como presidenta del PP madrileño en cinco jornadas temáticas. De hecho, coinciden ambas, la de Feijóo y Ayuso. Ante tal respecto, Bendodo ha insistido en que «las agendas están coordinadas» y no es una contraprogramación.

Respecto a la okupación, Bendodo -que ha confundido los datos sobre la dimensión real del problema en nuestro país con las estadísticas sobre desahucios- ha incidido en que el PP pretende aportar seguridad y protección jurídica a los propietarios de viviendas y en aprobar los cambios normativos necesarios para que el desalojo de okupas sea lo más rápido posible.

Igualmente, la línea argumental del partido continúa siendo la habitual. Bendodo ha aducido que Sánchez está castigando a dos colectivos: la juventud y las clases medias, a quienes se niega a bajar los impuestos e intenta compensar con “migajas” y pequeñas ayudas.

Valerio como presidenta del Consejo de Estado, mal; Marín en la Junta, bien

Sobre el relevo al frente del Consejo de Estado, Bendodo ha afeado un nuevo “dedazo” por el nombramiento de la exministra socialista, Magdalena Valerio, y critica que no hay semana que no arranque con un nuevo capítulo del asalto institucional de Sánchez, que define como “tics autoritarios”, aunque no aprecia esos gestos en la designación del ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, como parte del Consejo Económico y Social (CES) de la autonomía.

¿Cómo explicarlo? Bendodo se ha asido al reproche, dado que, a sus ojos, a Valerio le falta “especialización” para el cargo. De hecho, ha considerado que habría sido “recomendable” una llamada del Gobierno al PP para hablar del nombramiento del presidente de un organismo tan importante.

Finalmente, sobre el CIS, Bendodo se ha referido a que, mientras el Partido Popular está “preocupado por la subida del gas o la electricidad, la única preocupación de Sánchez es la subida de Feijóo en las encuestas”. “Esa es su obsesión”, ha zanjado.