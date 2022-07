Feijóo intensifica sus encuentros con empresarios para sumarles a su proyecto económico

El Partido Popular sabe cuál es su gran baza en esta nueva etapa: la solvencia en lo económico. Es por donde está tratando de reactivar los apoyos a la alternativa de Gobierno que él representa, y hay un sector concreto que sabe que puede auparle a la Moncloa: el tejido empresarial de nuestro país, desde las grandes compañías del Ibex 35 a los principales industriales y directivos en País Vasco y Cataluña.

Las visitas reiteradas en ambas comunidades autónomas, rodeado de empresarios, y también en Madrid, están preparando el terreno para convencer al que era su votante natural. Viajes constantes, de ida y de vuelta, sin fin. La ruta está siendo completa. Y el plan económico, la medida estrella del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, desde que se hizo con la organización, está surtiendo efecto. De puertas para adentro, y para afuera.

La relación del PP con los empresarios ha mejorado sensiblemente, tras una etapa complicada con la patronal, que no sentía ningún tipo de sintonía con el anterior líder, Pablo Casado. Ahora, la CEOE ha dado su bendición a Feijóo, por ejemplo. Pero también está puesto el foco en los empresarios que anteriormente habían mostrado su apoyo a Sánchez, como Ana Botín o Isidre Fainé.

Las medidas que ya calan

En el corto plazo, la idea pasa por prepara el terreno para no secundar la votación del decreto anticrisis la próxima semana. Pero lo cierto es que dos de las medidas que incluye, el bono social de 200 euros y la rebaja del IVA de la electricidad del 10 al 5%, fueron propuestas de Feijóo y de su equipo económico, capitaneado por el hasta ahora consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, actual vicesecretario de Economía del PP.

Desde el círculo más cercano a Feijóo indican a Economía Digital que desean que se incluyan más medidas de su propuesta, y que es el escenario sobre el que buscan trabajar: el acuerdo. Pero no son optimistas. «El gobierno hace 4 meses nos dijo ‘Estáis locos, esto no se puede hacer’. Concretamente, sobre la medida del IVA de la luz dijeron que era cosmética. Pero entre que lo dijimos y lo hacen han pasado 4 meses y los españoles han pagado 200 millones euros más en electricidad«, se lamentan.

«Si en algo somos buenos es en números»

Saben, tal y como explicó el presidente del PP en su intervención en Barcelona [la comunidad autónoma que más ha visitado en sus primeros cien días de mandato], que no depende sólo del presidente Sánchez. «Nos gustaría que hubiese la posibilidad de diálogo, con un temario encima de la mesa, entre él y nosotros. A nosotros nadie nos hipoteca ni nos condiciona. Ningún radicalismo nos tiene intervenidos».

Por eso, desde la cúpula popular indican que no hay motivo para la esperanza. «Sólo negociarían las medidas que les deje Podemos que nos copien. Su relato es que con el PP no quieren saber nada ni acordar nada. No somos optimistas«. Una lástima, en su opinión, porque en el partido «si en algo somos buenos es en números». Y ese mensaje están llevándoselo a los empresarios.