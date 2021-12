Feijoó, Moreno, Urkullu y Aragonés demandan a Sánchez más restricciones

Los presidentes autonómicos de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Andalucía, Juanma Moreno, el País Vasco, Íñigo Urkullu y Cataluña, Pere Aragonès, han demandado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más restricciones que aplicar la tercera dosis de la vacuna y volver a implementar la mascarilla obligatoria en exteriores para hacer frente a la sexta ola de la covid-19 que azota a España y a la expansión de la variante Ómicron por todo el territorio.

En Esta línea, los presidentes gallego, andaluz y catalán han exigido durante sus intervenciones en la Conferencia de Presidentes al líder del Ejecutivo que cree un fondo covid para sufragar el gasto que, dicen, las autonomías están haciendo para frenar el avance de la pandemia.

Por su parte, tanto Feijoó como Moreno, ambos del PP, han vuelto a demandar la elaboración de una ley de pandemias, como su partido ha venido proponiendo los últimos meses.

El lehendakari vasco ha reclamado una mayor seguridad jurídica para apoyar las medidas que adoptan las CCAA. Además, ha pedido también la limitación de los horarios de la hostelería, de forma que bares y restaurantes cierren a las 23:30 horas y la limitación de aforos a los mismos, de forma que no se pueda atender a más de 60 comensales al mismo tiempo y con un máximo de 10 personas por mesa.

Feijoó, concretamente, ha solicitado la exigencia de test diagnósticos en los aeropuertos y las estaciones de trenes a los viajeros españoles, no solo a los extranjeros. También ha valorado que sería positiva la cancelación de fiestas y cotillones tradicionales con motivo de la Navidad pues, analiza, asisten muchos niños que todavía no están vacunados.

El presidente gallego también ha rechazado que los contactos estrechos no hagan cuarentena si están vacunados, es decir, que todo contacto estrecho, independientemente de estar o no vacunado, deba pasar un periodo obligatorio de cuarentena. Al respecto, ha considerado que no hacerlo así entraña un “enorme riesgo”.

Finalmente, Aragonès ha reclamado a Pedro Sánchez que demuestre “valentía” para aplicar en el resto de España las restricciones que la Generalitat pretende adoptar para el Principado. Estas son: cierre del ocio nocturno, un toque de queda entre las 01:00 y las 06:00 de la madrugada y la imposición de aforos limitados en los negocios del 100% en exteriores, 50% en interiores y 70% en recintos culturales.