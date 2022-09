Feijóo ofrece un pacto a Sánchez para lo que resta de legislatura y llama a prepararse «para lo peor»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha estrenado por todo lo alto en el Senado en este nuevo curso político. En su cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se encontraba en clara inferioridad por el formato de la cita -él apenas disponía de media hora de intervención, mientras que Sánchez podía hacer uso ilimitado de la palabra-, ha querido mostrar un mensaje claro: que el Gobierno rompa con el bloque de investidura, incluido Unidas Podemos, y se apoye en el PP para lo que resta de legislatura.

Feijóo ha dirigido su mensaje a Sánchez en base a un único pilar: que “rompa sus alianzas, cese a los ministros que no ha nombrado y a los que no están a la altura y busque apoyo en el partido que encarna la alternativa porque nunca seremos socios parlamentarios, pero el PP siempre será aliado de España porque España es nuestro objetivo”. Tender el guante, volver al bipartidismo.

Eso sí, sin perder el foco de corte económico, donde se sabe fuerte. No dudó en advertir de que la profundidad y duración de la crisis derivada de la invasión de Ucrania sólo depende, única y exclusivamente, de Vladímir Putin. Es por ello que no ha dudado en pedir «prepararnos para lo peor». A sus ojos, no hay duda: «Lo peor es un corte total de gas de Rusia».

Un plan energético de 59 apartados

El PP ha buscado evidenciar que si Sánchez «pacta con ERC o con Bildu» es porque quiere, dado que tiene «otras opciones». «Ahora ya entiendo por qué me han insultado durante las últimas semanas», se ha dirigido a los ministros del Gobierno, que han acudido profusamente, pero con excepciones como la de Ione Belarra, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska o Alberto Garzón. «O me insultan o les cesan».

«Hoy ha vuelto a insistir en que ocultos poderes conspiran contra usted», ha comentado con sorna Feijóo. «Una vez más no ha dicho a qué poderes se refiere. Es cierto que hay muchas personas poderosas que quieren cambiar el Gobierno de España, los más poderosos: son los millones de españoles que cuando tengan ocasión votarán», ha augurado el presidente del PP, que no ha dudado de tildar a Sánchez de «presidente democrático que ganó unas elecciones , aunque lo hiciera diciendo que no iba a pactar con Podemos o Bildu».

Así, Feijóo ha expuesto que busca «llegar un acuerdo en política energética». Le ha presentado un documento “sin logos” con la propuesta energética del PP para España y le ha instado a prescindir la “intransigencia energética que nos ha llevado hasta aquí”. El plan consta, según ha narrado, contiene 8 bloques temáticos y 59 apartados.

«Las cosas que está haciendo usted está condicionando la vida de los españoles para la próxima década», le ha recordado a Sánchez. «Si rectifica nos tendrá a su lado, pero su intervención no es propia de un presidente. Para hacer oposición solo tiene que esperar a las próximas elecciones», ha zanjado.