Feijóo prepara una plataforma constitucionalista para competir en Barcelona

La margarita para revelar la incógnita más importante del puzzle que suponen las listas a las elecciones municipales de mayo para el Partido Popular comienza a despejarse: apenas quedan cuatro nombres en las quinielas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ser su apuesta para disputarle a Ada Colau el Ayuntamiento de Barcelona, según ha confirmado Economía Digital.

Es la plaza más importante de las que aún no tienen cabeza de lista, y la concurrencia es total dentro del espacio del centro derecha, dado que en la Ciudad Condal no sólo competirán los populares, sino también Ciudadanos, Valents y Vox. Así, entre los planes de Feijóo no está sólo designar a uno de los suyos que lidere el proyecto, sino ir más allá: según fuentes de la dirección del PP, la clave está en encontrar a alguien «que pueda representar una plataforma constitucionalista».

«Se están estudiando varias personas de alto nivel», deslizan en privado, en conversación con este periódico. «Gente del partido y de la sociedad civil que renueven el proyecto, reconstruyan el partido y y puedan representar, no sólo a nuestros votantes, sino a un gran número de barceloneses constitucionalistas». Ésa es la verdadera búsqueda. «No sólo se busca un candidato para el PP. Se busca algo más».

Nada de mirlos blancos

Miembros del partido con conocimiento del proceso indican que no va a ser un paracaidista o alguien sin vinculación con el PP. Nada de mirlos blancos: el PP mira a la sociedad civil o a su partido, pero contando siempre con que sea alguien cercano.

De momento, a diferencia del 2019, con la elección de Josep Bou, el PP no ha podido captar ningún candidato de la órbita empresarial de Cataluña y Barcelona. Sobre Bou no hay más que «buenas palabras y agradecimiento por todo su trabajo», dado que, a pesar de los resultados, no se olvida que dejó su empresa para embarcarse en esta aventura. Nada que reprocharle.

Economía y seguridad

Pero ahora es un tiempo nuevo, y los populares fían su estrategia en la capital catalana a la recuperación del valor de la marca con los recientes éxitos de Andalucía y Madrid. Según las fuentes consultadas por Economía Digital, a falta de nombre, la dirección autonómica tiene claro que los ejes centrales del programa en Barcelona pasan por la economía y la seguridad.

Ya dio alguna pista el propio Alberto Núñez Feijóo en una reciente entrevista en El Mundo. «El PP no renunciará a sus siglas. Lo que sí digo es que hemos de experimentar para ver qué posibilidad tenemos en Cataluña de construir un espacio constitucionalista», adujo, un extremo que ahora se ve confirmado. En las quinielas suenan nombres como el de la portavoz del PP en Bruselas y exministra, Dolors Montserrat, o el exdiputado del PPC Daniel Sirera, que llegó a presidir el PP catalán un año, entre 2007 y 2008.

Las perspectivas para las autonómicas

En clave autonómica, el PP espera revalidar plazas como Madrid y Murcia con Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras, respectivamente. Además, la dirección del PP aspira a que el mapa de España se tiña de azul, recuperando también plazas clave como la Comunidad Valenciana, La Rioja o Baleares con Carlos Mazón, Gonzalo Capellán y Marga Prohens, respectivamente.

Los populares también tienen esperanzas en más autonomías, como dos de los principales bastiones socialistas: Castilla-La Mancha y Extremadura. En la primera, Paco Núñez disputará la Presidencia a Emiliano García-Page, mientras que la extremeña María Guardiola intentará arrebatar el puesto a Guillermo Fernández Vara.

En el PP admiten que la situación está más complicada en Asturias, donde gobierna el PSOE con Adrián Barbón. Allí se estrenará Diego Canga, un fichaje de Feijóo que ha abandonado su puesto en Bruselas para competir en las autonómicas de mayo. En Canarias, Manuel Domínguez competirá con el socialista Ángel Víctor Torres; en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga estará frente al actual presidente, Miguel Ángel Revilla. En Navarra, Javier García, recién elegido presidente del PPN, concurrirá a las elecciones forales. En esta ocasión los populares no irán con Unión del Pueblo Navarro (UPN).