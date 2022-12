Feijóo reconoce que se planteó la moción de censura a Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado que la semana pasada mantuvo contactos con grupos parlamentarios minoritarios sobre la moción de censura que Vox anunció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que «casi todos» le dijeron que no la apoyarían. Así lo ha afirmado durante una entrevista este martes en EsRadio, en la que ha especificado que sí estarían a favor de la moción los dos diputados expulsados de UPN y Foro, aparte de los grupos que ya han manifestado públicamente su apoyo: Ciudadanos y Vox.

Feijóo no respalda la moción de censura, pero no descarta una posible abstención si finalmente se celebra la moción: «oponernos a una moción de censura, no lo vamos a hacer», ha declarado. Lo cual supondría una diferencia respecto al voto en contra que efectuó el PP de Pablo Casado en la anterior moción de censura presentada por Vox en 2021.

Sin embargo, el PP no votaría a favor porque, a su juicio, es «un error» plantear una moción de censura en el contexto político actual: «fortalecería al Gobierno» al no obtener los apoyos parlamentarios necesarios y «blanquearía sus decisiones». «No voy a reforzar una victoria parlamentaria del Sr. Sánchez y creo que hacerlo perjudica a mi país. Respeto profundamente a los diputados de Vox que opinen lo contrario», ha explicado Feijóo.

Además, el líder del PP ha defendido que en ningún caso su partido apoyará a Santiago Abascal como candidato de una posible moción, aunque actualmente sigue sin conocerse el candidato o candidata oficial a la posible moción que promueven Vox y Ciudadanos. «Me parece política ficción que un grupo presente una moción de censura con un candidato desconocido. Una persona que tenga experiencia de Gobierno para candidato a la presidencia, ¿cree que merece desconocerse quién puede ser?», ha apuntado.

