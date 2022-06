Feijóo retira el recurso de absolución de Bárcenas: «Ni lo conocíamos ni lo compartíamos»

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha decidido este lunes retirar el recurso de casación presentado por los abogados de la formación en el que solicitaban la absolución del extesorero popular Luis Bárcenas por la reforma de la sede de Génova con dinero negro. La petición, presentada ante el Tribunal Supremo, buscaba la remisión de la sentencia de la Audiencia Nacional que penó a Bárcenas con dos años de cárcel y que obligaba al PP a pagar de 123.669 euros como responsable civil subsidiario.

El vicesecretario de Institucional popular, Esteban González Pons, ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Dirección del partido que van «a retirar ese recurso». «No lo conocíamos y, al conocerlo, no lo compartimos», ha argüidp.

Feijóo y los suyos han alegado que el escrito se redactó en noviembre y se presentó en marzo, «tres días antes del Congreso Nacional» que catapultó a los nuevos dirigentes. Sin embargo, el recurso, de 46 páginas, está fechado el 19 de abril, lo que fuentes populares califican de «trámite jurídico sin mayor relevancia», porque ya se había presentado cautelarmente en marzo y aquello sólo fue la ratificación.

«No tiene explicación política»

González Pons se ha mostrado rotundo ante las preguntas de los periodistas. «El recurso ha sido presentado por los abogados del partido y pide la absolución de Bárcenas», ha concedido, para criticar posteriormente que «entra dentro de la lógica de la defensa de la honorabilidad del partido, porque estamos seguros que fue injustamente condenado».

«Pero, en este caso», ha ahondado Pons, «la estrategia jurídica choca con la lógica política, y cuando no puede explicarse esa lógica políticamente, esta dirección piensa que la estrategia no es la conveniente» y, por tanto, no va a mantener ese recurso.