Feijóo pide concentrar el voto de la derecha en el PP y no en Vox: «Si se divide, gana Sánchez»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya no se muestra tibio, sobre todo, después de la euforia vivida en el debate cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la noche del lunes. Así, este martes, no ha habido medias tintas: quiere explotar al máximo la estrategia del voto útil, y lo piensa hacer ya apuntando a su izquierda, sí, pero nombrando a Vox directamente.

«Para que siga Sánchez tras el 23J se pueden hacer varias cosas», ha afirmado el líder popular en un mítin en Ciudad Real. «Primero, votar directamente al Partido Sanchista. Segundo, votar a Sumar y los dieciste partidos que amalgama. Tercero, votar a ERC, a Sortu-Bildu, incluso a los de Puigdemont. Cuarto, también se puede votar a los que dicen que quieren que gane el PP para después bloquear cuando el PP gana en una comunidad autónoma«, ha espetado Feijóo en alusión a Vox y la investidura fallida de Fernando López-Miras en Murcia.

Así, ha zanjado el dirigente del PP, a sus ojos, «a todos esos se puede votar para que no haya cambio, para que todo continúe igual». «El voto útil a Sánchez tiene todas esas posibilidades, si alguien quiere que gobierne el PP la única papeleta que lo garantiza es la del PP«. Porque, para Feijóo, este 23J no se trata de una disyuntiva entre un Gobierno del PSOE o del PP, sino consiste en elegir «un Gobierno sanchista o un Gobierno de la mayoría de los españoles». «Si el voto se divide, gana Sánchez».

Directo a los votantes de Vox

Satisfecho con el cara a cara, Feijóo es también optimista con la capacidad del debate para unir el voto en torno a las siglas del PP pues cree que el cara a cara hace que los votantes de Vox hayan cambiado ya en favor del PP, o lo estén pensando, según ha expresado en una conversación informal con periodistas.

Durante el mitin, Feijóo ha sostenido que a Sánchez no le ha valido de «nada» encerrarse en Moncloa ni tener 800 asesores y ha reprochado su falta de respuestas al emplazamiento de dejarle gobernar si gana y que el candidato del PSOE haga lo mismo en caso contrario. También ha censurado que no respondiese sobre Marruecos, Pegasus o los fijos discontinuos. «Se quedó mudo», ha gritado un asistente.

«Sabía que iba a salir bien, pero no tan bien»

Feijóo ha advertido además de que la izquierda fía el resultado del 23J a que la gente no vaya a votar «suene la flauta» y pierdan «por menos», al miedo a Vox, o a una «carambola» que lleve a repetir elecciones. Tras el mitin, en el que también han participado el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez y la cabeza de lista del PP por Ciudad Real al Congreso, Carmen Fúnez, Feijóo ha mantenido una conversación informal con los periodistas.

«Sabía que iba a salir bien, pero no tan bien», ha dicho, en una satisfacción que no le llevará a ir a más debates, porque considera el de cuatro un «juego incompleto y trucado» porque están PSOE, Sumar y Vox pero no ERC, PNV o Bildu.

En todo caso, Feijóo no da por derrotado a Sánchez, al que pide no subestimar. El resultado del 23J, advierte, depende de 18 provincias que reparten 36 escaños y que tienen una situación análoga a la de Ciudad Real, que reparte cinco escaños por lo que pueden llevarse dos el PSOE, dos el PP y uno Vox, o que los populares se hagan con tres.