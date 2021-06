Felipe González :”Negar los indultos no es vengativo”

El expresidente socialista del Gobierno, Felipe González ha valorado que, para que haya indultos a los líderes políticos catalanes en prisión tiene haber un arrepentimiento por su parte y un compromiso de los gobiernos catalanes de acatar la Constitución y gobernar de acuerdo con sus principios de indivisibilidad “aunque no crean en ella”.

González se ha vuelto a oponer este jueves a la concesión de indultos promovida por el actual Gobierno de Sánchez a los políticos catalanes porque, dice, “no se dan las condiciones”. Y es que el que fuera presidente de España opina que, aunque “no le gustan los términos de arrepentimiento”, los condenados “deben recorrer ese camino de respeto al ordenamiento jurídico” y comprometerse a gobernar “respetando la Constitución y el estatuto” aunque “no crean en ella”.

Eso, valora, daría “un espacio” para el “reencuentro” y la “reconciliación”. También matiza: “yo no he dicho que no (a los indultos), he dicho que no se dan las condiciones“, y añade que no es bastante diferente a oponerse de forma categórica y que no tiene “ningún espíritu vengativo”.

González teme que desde Cataluña se lea que hay una “campaña anticatalana” desde el resto de España y ha subrayado la necesidad de “soldar fracturas” entre la región y el resto del Estado pero, insiste, “respetando siempre el ordenamiento jurídico”.

También alecciona al Govern que tiene que respetar los votos y las reglas del juego, por lo que no puede caer en faltar al respeto, “aplastar o marginar” a aquellos que hayan sacado menos votos o un peor resultado que formaciones independentistas. “Hitler y Mussolini también ganaron por votos”, advierte.