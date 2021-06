Celaá equipara los indultos del ‘procés’ con el diálogo de Zapatero con ETA

El coste político que podría suponer la concesión de los indultos a la cúpula independentista ha abierto un fuerte debate en las filas del Partido Socialista. En un intento de justificar la necesidad buscar una solución al conflicto de Cataluña, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha comprado la tramitación de la medida de gracia con la política de diálogo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó para sofocar el terrorismo de ETA.

La ministra socialista ha elogiado las políticas del expresidente para intentar desarticular a la banda terrorista “a través del diálogo y buscando el reencuentro” y lo ha extrapolado al contexto actual de Cataluña. “Hoy podemos decir que estamos libres del terrorismo de ETA. Sin una asunción por parte del presidente Zapatero tan valiente, decidida y con tanto liderazgo no habría sido posible”, ha argumentado en una entrevista en Radio Nacional.

Celaá ha equiparado su estrategia con la que actualmente ha mantenido Pedro Sánchez y que le ha llevado a enfrentarse a la oposición, los jueces y un sector de su propio partido. “El presidente del Gobierno también tiene esa valentía, ese coraje para decir: ‘es lo que me toca hacer, me corresponde hacerlo y tengo que dar pasos para conseguirlo'”, ha elogiado.

En todo caso, la titular de Educación ha advertido que la concesión de los indultos todavía no se ha acordado, ya que el Consejo de Ministros tiene aún que deliberar sobre el informe que está preparando el Ministerio de Justicia con los once expedientes de excarcelación que tiene sobre la mesa. “Todavía la decisión no se ha tomado, toda esta retórica que está expresando el PP no se corresponde con ninguna decisión tomada”, ha agregado.

Celáa niega que los indultos vayan a suponer un coste político

Con este punto de partida, la ministra socialista ha negado que la concesión de los indultos a los políticos independentistas presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 vaya a tener un impacto negativo en términos electorales para el Partido Socialista. “Yo creo que más allá del coste, un gobierno está para asumir la responsabilidad. Nadie más puede hacerlo”, ha expuesto.

La titular de Educación ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez como ya lo han hecho el resto de los ministros socialistas, desde José Luis Ábalos hasta Carmen Calvo. Su postura choca con las críticas que han vertido barones territoriales como Emiliano García-Page que ha advertido de que la liberación de los condenador por el juicio del ‘procés’ puede desencadenar una “enorme desgracia” para su formación.

Sin embargo, Celaá defiende la necesidad de buscar caminos para “cohesionar el reencuentro entre los catalanes y el resto de España” a través de políticas lideradas por el Gobierno central. “Es preciso dar pasos hacia la convivencia y hacia la normalización de una Cataluña que lleva 10 años muy paralizada y que sabe ser más eficiente”, ha agregado.

Celáa pide al PP su apoyo en asuntos de Estado como los indultos

La ministra de Educación ha hecho un llamamiento también a formaciones como el Partido Popular para que aparque sus diferencias con Pedro Sánchez y apoyen los indultos como una medida de conciliación. “Echamos mucho de menos tener una oposición que en tareas de Estado ayude al Gobierno”, ha remarcado.

La dirigente socialista ha recordado que su partido sí que votó a favor de otras políticas clave a nivel nacional a pesar de estar en la oposición como la aplicación del artículo 155 de la Constitución para tomar el mando de la Generalitat después del 1 de octubre, el pacto antiterrorista e incluso la última investidura de Mariano Rajoy, que facilitó con una abstención.

“¿Qué valor añadido tiene ante todos estos hechos tener una concentración en la plaza de Colón?” Isabel Celaá, ministra de Educación

El Gobierno sí que ha recibido ya el apoyo expreso de sus principales socios en el arco parlamentario, como Más País, Compromís o el Partido Nacionalista Vasco (PNV), mientras que las formaciones independentistas han recibido con los brazos abiertos la medida de gracia, aunque siguen apostando por la vía de la amnistía como su postura prioritaria.