El Gobierno insiste en juzgar a Puigdemont mientras tramita los indultos

La tramitación de los indultos ha desencadenado una paradoja sobre la situación judicial de Carles Puigdemont, que jamás llegó a ser juzgado por su participación en el referéndum del 1 de octubre. El Gobierno de Pedro Sánchez sigue manteniendo su voluntad de que el expresidente catalán pase por el banquillo, a pesar de que ya está estudiando la liberación del resto de los miembros de la cúpula independentista que sí que permanecen en la cárcel.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha defendido que el líder de Junts debería cumplir con todos los cauces establecidos en la Justicia si fuese extraditado de Bélgica a España. “Permanecemos en esa convicción de que ojalá podamos tener la extradición de Puigdemont para poder juzgarlo con todas las garantías procesales”, ha argumentado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Montero ha tratado de desvincular la concesión de la medida de gracia, que ya está evaluando el Ministerio de Justicia en favor de once de los condenados en el juicio del ‘procés’, de la situación a la que se enfrenta Puigdemont, a pesar de que se trate de los mismos hechos delictivos. “No es de recibo que una persona se haya escapado para no hacer el juicio“, ha aclarado.

El futuro judicial del expresidente catalán no solo estará condicionado por la tramitación de los indultos, sino también por la reforma del delito de sedición que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha puesto sobre la mesa. La ministra portavoz no ha querido adelantar ninguna fecha para la tramitación parlamentaria de la ley, aunque ha comunicado que se realizará de forma paralela con el estudio de los expedientes de los indultos.

“El presidente del Gobierno no se esconde detrás de nada” María Jesús Montero, ministra portavoz del Ejecutivo

Montero ha defendido la necesidad de adecuar este delito al resto de códigos penales europeos, una medida para la que ya cuentan con el apoyo de sus principales socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados. “No está actualizado a la política del siglo XX y del siglo XXI”, ha defendido. Desde Unidas Podemos incluso se ha aireado la posibilidad de derogar directamente esta tipología delictiva.

El Gobierno no teme banderas socialistas en la manifestación de Colón

La predisposición del Gobierno con los indultos ha provocado malestar entre algunos estamentos del propio Partido Socialista. Las críticas de barones de peso como Emiliano García-Page o Javier Lambán han mostrado la división en el seno de la formación, pero Montero espera que no haya discrepancias públicas en la manifestación que tendrá lugar el 13 de junio en la plaza madrileña de Colón.

La ministra socialista se ha mostrado tajante ante la posibilidad de que simpatizantes de su partido acudan a la cita que estará liderada por Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas. “No encontrará banderas de ninguna formación política vinculada al PSOE, salvo que alguien de derechas la lleva para hacer la broma”, ha contestado.

En febrero de 2019, Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera posaron juntos en la llamada ‘foto de Colón’.

La respuesta se produce después de que la líder de Ciudadanos haya insinuado esta mañana que los militantes socialistas también secundarán la protesta convocada por la plataforma Unión78, a la que ya han confirmado su presencia los tres grandes partidos de la oposición.

Montero ha tratado de restar importancia a sus insinuaciones y ha afeado la conducta de la oposición que repetirá la famosa instantánea de la Plaza de Colón para mostrar su rechazo a los indultos. “Las personas que van buscando ese interés general no se van a sumar a una foto que sinceramente yo creía que había quedado para la historia“, ha expuesto la portavoz.