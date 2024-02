Gamarra acusa al Gobierno de cambiar las leyes solo para beneficiar a los independentistas

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, reprochó este miércoles al Gobierno que gobierne sólo para sus socios parlamentarios y no para los ciudadanos, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le replicó que la aritmética del Congreso representa «la España real» que se votó en las elecciones generales.

Gamarra comenzó su pregunta a Bolaños en la sesión de control en el Congreso dando por hecho que «hacer una pregunta a este Gobierno siempre es una invitación a que nos visiten sus mentiras», porque «pintan sus líneas rojas con tinta invisible, como invisibles son sus principios», y acaba cruzándolas, y porque «toda la acción de este Gobierno está orientada a amnistiar» a los independentistas mientras desoye los problemas del sector agrario y la inmigración irregular a Canarias. «No hay mayor desigualdad que gobernar para unos pocos en perjuicio de casi todos», sentenció, preguntándole «hasta dónde van a ceder con tal de permanecer en el Gobierno».

El ministro afirmó que la existencia de grupos políticos distintos en el Congreso «es España» y que, al no haber mayorías absolutas, tienen que «acordar, hablar, negociar», y que el PP no entiende porque presenta estas conversaciones como «humillarse», «ceder» y «arrodillarse».

Preguntó si el PP también lo hace ante Vox cuando pacta sus gobiernos autonómicos y se reafirmó en «seguir hablando y dialogando con todos los grupos políticos», incluido el Popular, con el que recordó que pactó la reforma del artículo 49 de la Constitución. Algo que aseguró que para él fue «un honor» negociar con Gamarra, «y lograr un gran acuerdo que ha significado un avance muy importante para los derechos de las personas con discapacidad».

La secretaria general del PP replicó que «la España real no es ésta», sino que «está en las calles, en la plazas», y Bolaños «ni la conoce, ni la visita», y atribuyó que «le falla el subconsciente» el que el ministro hubiera contestado a las críticas a los pactos con los socios y no a su demanda de que gobierne para todos los ciudadanos.

Seguidamente, criticó que el Gobierno vaya a cambiar leyes para beneficiar a los independentistas pero no para desalojar a los okupas, o que presiones a los fiscales en favor del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont pero no lo haga en Bruselas en favor de los agricultores. «¿Para quién gobiernan ustedes?», preguntó, para responder ella misma: «Le diré lo que opina la mayoría de los españoles: para sí mismos y para sus socios. Para nadie más».

Bolaños, a su vez, contestó que si el PP no cree que la parlamentaria sea la España real está «deslegitimando las elecciones del 23 de julio», enumeró como cosas que el Gobierno no aceptaría las que sí que permitió el de Mariano Rajoy a su Ministerio del Interior y terminó preguntando que, si la Constitución no existe, qué reformaron ambos partidos al modificar el artículo 49.