La Generalitat permitirá que el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo de Cataluña, pregunte a los alumnos de quinto de primaria y tercero de la ESO qué lengua usan en el colegio a través de una encuesta. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha enviado un documento a los centros escolares en la que especifica que no será necesaria la autorización de los padres o tutores para llevar a cabo este test.

Este cuestionario pedirá a los estudiantes que precisen en qué idioma hablan con sus compañeros en clase, con el profesor fuera y dentro del aula, cuando están en el comedor, en el patio, cuando realizan actividades extraescolares e incluso cuando están fuera del colegio con sus amigos, según ha informado El Mundo. “Sólo en catalán, más en catalán que en castellano, en catalán y castellano, más en castellano que en catalán, sólo en castellano o en otras lenguas”, son las opciones de respuesta.

Entre otras cuestiones también se les pide a los alumnos que especifiquen en qué idioma se imparte cada una de sus asignaturas. “¿Cuando el profesorado da las siguientes clases, en qué lengua lo hace?” dice el test, y se reclama a los alumnos que indiquen el grado de uso del catalán de sus maestros.

La Generalitat controla el uso del catalán en las aulas con una encuesta a los alumnos sin permiso de los padres./ EFE

Esta pregunta supone un control a los profesores para saber si dan la clase en castellano y catalán y, por tanto, si los colegios cumplen con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. En este sentido, la Generalitat llamó a desobedecer a los centros educativos y a continuar con el modelo de inmersión lingüística en catalán.

Los colegios ya han recibido el cuestionario

Los colegios ya han recibido estas encuestas para que las repartan entre los alumnos, según han informado fuentes de la comunidad educativa al citado diario. Los centros fueron informados el pasado 4 de noviembre de que los estudiantes tendrían que responder a estas preguntas a través de una reunión telemática con el consejero de Educación y la secretaria de Transformación Educativa de la Generalitat, Núria Mora, quien previamente envió un comunicado a las escuelas.

“En breve, os llegará una encuesta por parte del Síndic de Greuges. Es una encuesta en la que os pedirán que el alumnado responda sobre los usos [lingüísticos]. Esta encuesta la ha hecho el Síndic y lo que ha hecho es informar al Departamento [de Educación] de que hará esta encuesta», dictaba el texto que fue enviado a los más de 3.000 directores de centros que fueron citados para darles información sobre el Plan de Promoción de la Lengua Catalana en los Centros Educativos, un proyecto anunciado recientemente por el Govern para garantizar la inmersión del catalán en los colegios.

En esta reunión, una docente preguntó si era necesario el permiso de los responsables de los alumnos. Esta fue la respuesta: “No. Es una encuesta que pedirán al alumnado que se haga. Si vosotros informáis a las familias de que ha llegado una encuesta del Síndic y hay alguna familia que os dice que no la quiere hacer, entiendo que hay la libertad de la familia en no hacerla. Pero es una encuesta que se pasa en los centros igual que se pasa una encuesta de salud o cualquier otra encuesta”, justificó Mora. No obstante, añadió que el test será anónimo.