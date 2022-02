Génova asegura que el hermano de Ayuso cobró 280.000 euros de comisión pero no tiene pruebas

Tras la conmoción provocada por los titulares que abrían hoy varios periódicos de tirada nacional sobre el posible espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la preocupación entre los populares ahora mismo es máxima. Algunos barones, como Alberto Núñez Feijóo, han pedido explicaciones para aclarar un asunto que deja tocado a todo el partido.

En el Congreso, diputados del PP han cerrado filas con Pablo Casado y Teodoro García Egea, al ver un ataque directo desde el equipo de Ayuso a la actual dirección nacional. En este contexto y según informaciones del diario ABC, fuentes de Génova han asegurado que tienen constancia de que la comisión al hermano de Ayuso, por un importe de 280.000 euros, por mediar en un contrato sanitario existe, aunque no tienen la prueba definitiva que les permita llevarla a la Fiscalía.

Así, fuentes de la dirección nacional han negado el espionaje, pero no los hechos de fondo, esto es, las supuestas irregularidades en los contratos sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Es más, aseguran que les consta que existió una comisión para el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, y subrayan que creen que no es la única irregularidad en los contratos gestionados por la Comunidad de Madrid.

De hecho, fue allá por el mes de octubre de 2021 cuando a Génova llegó la primera información sobre la supuesta comisión. Fue entonces cuando la dirección general del partido se puso en contacto con Díaz Ayuso para pedirle explicaciones y ésta lo negó todo. Según fuentes populares, el bloqueo de Ayuso a Teodoro García Egea en Whatsapp vino motivado por esto.

En todo caso, Génova está dispuesta a ir hasta el final. Esta guerra ya no tiene vuelta atrás y Casado quiere que se aclare todo y se exija ejemplaridad a todos los cargos del partido y si alguien ha cometido alguna irregularidad, exigirá responsabilidades. “Tenemos la verdad”; advierten en Génova, donde se reconoce que todo esta asunto hace mucho daño al partido, pero por encima de todo, subrayan, está el compromiso de ejemplaridad que exige Casado.

Génova ha usado los “métodos de un vertedero”

La diputada y ex portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, cree que la dirección nacional de su partido tendría que haber acudido a la Justicia a raíz de sus indicios sobre irregularidades en un contrato de la Comunidad de Madrid, en vez de “utilizar métodos verdaderamente sucios, propios de un vertedero”. En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso este jueves, Álvarez de Toledo ha subrayado que “lo decente y razonable” si Génova hubiera tenido “indicios” de que “el entorno” de “un líder o compañero del partido” ha cometido “un acto que no es correcto”, hubiese sido “haberlo puesto en manos de la Justicia y no iniciar investigaciones por cuenta propia”.



La ex portavoz del PP en la Cámara Baja se ha referido así a la presunta investigación que la dirección del PP ha hecho desde octubre acerca de un contrato de 1,5 millones de euros relacionado con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, Álvarez de Toledo cree que el presidente del PP, Pablo Casado, tiene que ofrecer “una explicación pormenorizada”.