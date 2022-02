El Gobierno descarta la repetición de la votación de la reforma laboral y pide al PP asumir el resultado

El Gobierno de coalición respira tranquilo tras la sesión de infarto de este jueves en la que se convalidó el real decreto-ley de la reforma laboral tras una ajustada votación marcada por error del voto afirmativo a la norma del diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, decisivo para la norma, y el cambio de sentido de los dos diputados de UPN al votar en contra.

Fuentes de Moncloa señalan a Economía Digital que, a falta de lo que decida la Mesa del Congreso, descartan “con toda seguridad” la repetición de la polémica votación porque “no hay precedentes y se trata de un error del diputado”, por lo que dan por “totalmente aprobada” la reforma estrella del Ejecutivo de la legislatura tras la caótica votación.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha pronunciado en este sentido también este viernes al señalar que no hay precedentes de repetición de votaciones en el Congreso por culpa del error de un diputado.

Leer más: El error de voto de un diputado del PP salva una reforma laboral para la que el Gobierno no logró mayoría

“Hay docenas de errores en las votaciones cada semana en el Parlamento. Este mismo señor, según parece, se equivocó tres veces, no sólo en esta votación sino también en otras dos. Si cada vez que se equivoca alguien en la votación hay que repetirla, no harían otra cosa los diputados, estarían repitiendo votaciones continuamente”, ha subrayado en declaraciones Onda Cero.

Ha recordado que la Cámara tiene letrados que “son los que velan por la legalidad de todas las decisiones de la Mesa y el Congreso”.Por ello, ha zanjado el asunto apuntando que “esto es algo que ha ocurrido siempre y cuando uno se equivoca, no hay una segunda oportunidad, pero para nadie”, descartando así cualquier eventual repetición, al tiempo que ha instado a los partidos que votaron en contra a asumir el resultado.

Tal y como adelantó este medio, fuentes del Congreso y del entorno de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, confirmaron que ésta había trasladado ya que el resultado de la votación es “inamovible”, si bien la Mesa tendrá que decidir si trata el asunto.

Casado avisa a Batet de posible “prevaricación” si no reúne a la Mesa

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado tajante calificando de “atropello democrático” y “pucherazo” lo sucedido con la votación, al valorar lo sucedido ayer en declaraciones durante una visita a una empresa logística en Soria, en el marco de la campaña electoral en Castilla y León.

Casado ha advertido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de que si no permite que se reúna la Mesa para reconsiderar su decisión de no permitir a Casero que votara de forma presencial tras comunicar el voto por error por la vía telemática podría estar “prevaricando y tendría consecuencias judiciales para ello”. “Lo que vimos es un auténtico pucherazo a la soberanía nacional. Y vamos a ir hasta el final para que eso se revierta. No se puede contravenir la voluntad de un diputado para aprobar por la puerta de atrás un decretazo”, ha denunciado en un tono muy duro.

El PP registró el mismo jueves por la noche la solicitud de la convocatoria urgente de la Mesa del Congreso para tratar por qué no se convocó este órgano para anular el voto por error a favor de la reforma laboral del diputado Alberto Casero tras haberlo comunicado.

Casero insiste en que fue un “error” del sistema

Según los ‘populares’ y el propio Casero, el diputado ejerció su derecho al voto telemático pero el certificado emitido por parte del sistema la Cámara contemplaba un voto diferente, “un sí”, ante un “error informático”. En ese instante Casero trató de ponerse en contacto con la Cámara y al no conseguirlo, lo hizo a través del Grupo Parlamentario, que antes de que se produjese la votación lo puso en conocimiento de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a través de la vicepresidenta del PP en la Mesa, Ana Pastor, trasladándole que “había una anomalía y, por tanto, el sentido del voto emitido no era el que constaba en el certificado”.

El propio diputado en un escrito remitido a la Cámara Baja, al que ha tenido acceso Economía Digital, reitera que votó “no” y achaca el error a la tecnología porque “el certificado emitido por la Cámara no se correspondía con el sentido del voto que manifestaba”, considerando que “parecía un fallo del sistema”. Por ello, denuncia el “quebranto” al ejercicio de su derecho al voto.

Incluso, el diputado se llegó a personar pese a estar enfermo en la Cámara Baja para votar presencialmente y enmendar así el sentido del voto a favor que había registrado por un “error informático” el sistema, pero “se le impidió la entrada al hemiciclo”.

Tras lo sucedido, la vicepresidenta de la Mesa, Ana Pastor, ha solicitado la convocatoria urgente de la Mesa de la Cámara Baja para tratar el que no se convocase por parte de la presidenta una reunión de dicho órgano “incumpliendo el aparatado sexto de la resolución de la Mesa de 21 de mayo de 2012”, tras la solicitud de miembros de la dirección del Grupo Parlamentario Popular y miembros de la Mesa para abordar la petición del diputado de anular el voto telemático y recibir la autorización para votar presencialmente.

Al PP también se ha sumado Vox en el registro de solicitud de reunión de la Mesa, así como el exdiputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero (actualmente en el Grupo Mixto), que finalmente votó en contra de la reforma laboral pese a las presiones recibidas. En caso de que la Mesa no resuelva el asunto buscando un sistema para la corrección del voto, PP y Vox acudirán al Tribunal Constitucional.

La vía para la repetición del voto

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha insistido en que la Cámara “tiene la obligación de comprobar que el voto telemático corresponde con la voluntad del diputado”, para lo que “había margen porque se avisó con carácter previo”.

Desde el PP aseguran que hay precedentes de casos anteriores en los que se ha permitido corregir el voto, incluso en el propio hemiciclo ante casos de errores del sistema parecidos, aseguran desde la formación de Pablo Casado.

Los ‘populares’ ven clave para la repetición del voto de Casero, previa autorización de la mesa, una resolución de este órgano del 21 de mayo de 2012 que estableció en el sexto punto del reglamento que “el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido”.

Leer más: PP y Vox se preparan para judicializar la reforma laboral tras el caos de su votación en el Congreso

El Reglamento del Congreso establece que, tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la Presidencia u órgano en quien delegue, comprobará telefónicamente con el diputado autorizado, antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este. Una vez verificados dichos extremos, el voto telemático emitido se trasladará a la Presidencia al inicio de la votación presencial en Pleno para que pueda anunciar el resultado acumulado de las votaciones.

Letrados consultados por este medio explican que la Mesa sí que puede invalidar el voto y permitir al diputado votar de nuevo, pero esa decisión es “discrecional”.

Con todo, los registros del Congreso muestran en la página web de la Cámara el voto a favor de Casero a la convalidación del real decreto-ley de la reforma laboral e incluso también el voto en contra de la tramitación de la norma como proyecto de ley. El diputado se habría equivocado incluso tres veces, en la votación de una moción de su grupo sobre la “observancia constitucional del programa legislativo” del Gobierno, al unirse al PSOE votando ‘no’ en el primero de los cinco puntos que se votaron por separado, cuando el PP había pedido un ‘sí’.

Si los recursos en la Mesa del Congreso amparándose al reglamento actual no permiten rectificare el voto, desde el PP explican que acudirán al Tribunal Constitucional achacando el cambio de sentido del voto a un error técnico del sistema informático y no propio del diputado, aferrándose a la resolución del TC de 2006 que dio la razón a una diputada del PSOE del Parlamento vasco, Irene Novales, contra la decisión adoptada por el entonces presidente de no repetir la votación de los Presupuestos pese a que no había podido votar por un fallo de la aplicación telemática.

Conforme a la doctrina del TC, ante un “problema técnico” la presidencia de la Cámara debe revisar el presunto fallo antes de decidir si procede o no repetir la votación, ya que, en caso contrario, la corte de garantías considera que se estaría vulnerando el derecho de un diputado a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad.

Si la Mesa del Congreso no resuelve el asunto con un sistema de repetición de la votación, PP y Vox acudirán al Tribunal Constitucional e incluso a instancias superiores.