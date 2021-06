El Gobierno prepara el terreno para el ‘indulto económico’ de Puigdemont y Junqueras

Economía Digital ya avisó, a principios de semana, que los indultos a los líderes del 1-O no evitaban la multa del Tribunal de Cuentas a 39 ex altos cargos del Govern, incluidos Puigdemont y los perdonados Junqueras y Romeva, por la malversación de gastos públicos en favor de la secesión de Cataluña a través de la Acción Exterior del Govern entre 2011 y 2017. Pese a que la sanción se hará efectiva el martes, el Gobierno ya prepara el terreno para que los independentistas no sean embargados.

Así lo ha dejado caer José Luis Ábalos. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha apuntado este viernes que las causas contra ex altos cargos de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas son “piedras en el camino” para el diálogo.

“Estas causas no dejan de ser piedras en este camino, pero sabíamos que estaban ahí. Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad. Es la única forma. Claro que es más complicado desandar lo mal andado”, ha señalado el ministro en declaraciones a Ser Catalunya.

El ministro se ha pronunciado así tras ser preguntado por la carta de apoyo al exconseller de Economía Andreu Mas-Colell, encausado en el Tribunal de Cuentas, firmada por premios Nobel de Economía y otras personalidades del mundo económico. Ábalos no ha entrado a valorar la resolución judicial, pero sí ha invitado a Mas-Colell a tratar de resolver el asunto en los tribunales.

“No voy a cuestionar los órganos. Es en el mismo ámbito de la labor jurisdiccional donde hay que intervenir. Pero me llama la atención la postura de Mas-Colell. Hay que intervenir, pero no hacerlo desde la desacalificación, si no con inteligencia, argumentos y pruebas en el proceso jurisdiccional”, ha añadido.

Críticas de PP y Ciudadanos

Después de conocer las declaraciones de Ábalos, la plana mayor de PP y Ciudadanos han reaccionado en contra del ministro, por unas afirmaciones que han sido calificadas, desde Cs, como una “barbaridad”.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado la dimisión inmediata de Sánchez y una convocatoria electoral porque “los españoles tienen derecho a expresarse en la urnas ante tanta humillación y mentira” y así lo ha reflejado en su cuenta de Twitter.

“Ábalos dice que el Tribunal de Cuentas pone piedras al diálogo y promete desempedrar el camino. No tienen límites. Están dispuestos a todo con tal de seguir en el poder. Sánchez debe dimitir ya”, ha escrito Casado en la red social, al tiempo que varios dirigentes populares se han sumado a las críticas.

Este Gobierno radical es la única piedra en el camino de la Justicia, el Estado de Derecho y los reguladores.



Registramos su comparecencia en el Congreso para exigir responsabilidades.



Es inadmisible que amenacen a los Tribunales. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 25, 2021

“Tocan la independencia de todas las instituciones del Estado. Tras los indultos, el Gobierno ataca al Tribunal de Cuentas por reclamar el dinero de los catalanes que malversaron. Creen que el dinero público no es de nadie, o suyo para seguir en Moncloa”, ha indicado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Mientras el vicesecretario de Comunicación nacional del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que es “intolerable” y seguirán dando la “batalla jurídica hasta el final”.

Desde Ciudadanos, su presidenta, Inés Arrimadas, ha afirmado que las declaraciones de Ábalos son “una auténtica barbaridad” porque en una democracia “no se ve a miembros del Gobierno diciendo lo que tienen que hacer los tribunales”.

La presidenta de Ciudadanos ha vuelto a insistir en que confía en que se de legitimidad al recurso contra los indultos a los líderes del procés presentado por los diputados del Parlamento de Cataluña ya que formaron parte del proceso al ser “directamente perjudicados” los días 6 y 7 de septiembre en el Pleno del Parlament, “cuando se violaron los derechos constitucionales”.