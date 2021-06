Rufián presiona a Sánchez para evitar la multa del Tribunal de Cuentas a 39 ex cargos del Govern

Para Gabriel Rufián los indultos no son suficientes porque aún hay causas abiertas contra los líderes independentistas. Una de ellas, en el Tribunal de Cuentas, puede acabar con una multa millonaria para 39 ex altos cargos del Govern. Entre ellos, los indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva.

Tal y como ha adelantado Economía Digital, la medida de gracia contra los dos presos del 1-O no les exime de una sanción administrativa que puede acabar con el embargo de sus bienes. Por ese motivo, Gabriel Rufián ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Congreso para pedir a Pedro Sánchez que intervenga en este asunto.

Leer más: Los indultos no libran a los líderes independentistas de los embargos

El portavoz de ERC ha dejado claro que “hay muchísimo por recorrer”, en referencia al “Tribunal de Cuentas”. También ha mencionado, al “Tribunal Constitucional” y a la “Ley mordaza”.

En ese sentido, y ante la amenaza de una multa de 5 millones de euros para 39 ex altos cargos del Govern, ha afirmado que el de Sánchez “no será un Gobierno de izquierdas real mientras haya una sola persona en este país que sea amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente”.

Sánchez descarta la autodeterminación

Rufián, además, ha recordado a Sánchez que en la campaña electoral de hace dos años el presidente “hablaba de la Fiscalía”, apostando por judicializar el conflicto, mientras que ahora habla de “política”. Un cambio que el de ERC ha celebrado: “Todo el mundo sabe lo que nos gusta a nosotros hablar de política, a buen entendedor, pocas palabras bastan”.

A continuación, el portavoz de Esquerra ha preguntado a Pedro Sánchez qué planes tiene el Gobierno tras los indultos. Una pregunta que el jefe del Ejecutivo ha devuelto al propio Rufián: “¿Cuáles tiene ERC, qué planes tiene el Govern?“.

Sánchez, además, ha cerrado la puerta, de forma tajante, a la autodeterminación de Cataluña: “La autodeterminación ya no es solo que no es que es anticonstitucional es que no podemos seguir fracturando a la sociedad catalana, tenemos que empezar a unir a la sociedad catalana”.