El Gobierno insiste en señalar culpables ajenos al Consejo de Ministros por la subida de la luz. Este jueves, Teresa Ribera echó en cara a la UE su negativa a modificar el modelo de fijación de precios y, apenas unas horas después, fue María Jesús Montero la que volvió a acusar al PP y a los gobiernos de Aznar y Rajoy de la actual situación.

La ministra de Hacienda se ha ratificado en sus palabras del martes, afirmando que “durante la etapa de Gobierno del PP se produjo un parón para las energías renovables”. Incluso, ha señalado Montero, “hubo un mensaje contradictorio a los mercados de inversión” y “se puso en marcha el impuesto al sol“.

Todas esas medidas, afirmó la ex portavoz, se han revertido con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. La meta del actual Ejecutivo, añadió, es que el sistema eléctrico nacional aproveche que “España es un país privilegiado para las energías renovables“.

En ese sentido, reafirmó la apuesta del Gobierno por “la energía eólica, la energía marina… y de todas las energías con un coste de producción más barato“.

El Gobierno pide tiempo

María Jesús Montero advirtió que “vamos a seguir trabajando en esa dirección”, aunque admitió que “necesitamos cierto tiempo” para que las medidas transformadoras del sistema eléctrico español entren en vigor. Todo ello, afirmó, porque “en la década previa no se ha hecho absolutamente nada”.

De momento, afirmó la ministra, “estamos tomando medidas a corto plazo, en este caso fiscales, que corresponden a mi departamento”.

En este punto, la ministra de Hacienda recordó la decisión del Gobierno, aprobada en el Consejo de Ministros del 24 de junio, de reducir hasta final de año el IVA de la luz del tipo general del 21% al reducido del 10%, y la suspensión durante tres meses del impuesto sobre la producción eléctrica del 7%.

Entonces, el Ejecutivo calculó, y así lo hizo público, que ambas medidas producirían un ahorro de la energía del 10%. Mes y medio después, sin embargo, Montero ha elevado el ahorro hasta el 12% de la factura.

La ministra, eso sí, ha afirmado que el resultado “no es suficiente y por tanto no es satisfactorio para el conjunto del Gobierno“, aunque no ha adelantado posibles nuevas medidas: “Seguimos explorando otros cambios, otros entornos, para que seamos capaces, en el próximo trimestre, de abaratar el precio de esa energía”.