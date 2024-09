El Govern de Salvador Illa está ‘poco viajado’: el 70% de sus consejeros no ha estudiado fuera de Cataluña

El perfil académico de los nuevos consejeros de la Generalitat de Cataluña es mayoritariamente catalán. Y, en especial, barcelonés. Once de los dieciséis miembros del Govern de Salvador Illa, un 70%, no tienen ninguna titulación fuera de Cataluña, lo que deja un ejecutivo, que en su totalidad tiene estudios superiores, poco viajado.

Las titulaciones de los distintos consejeros socialistas tienen sello catalán. Todos se han licenciado en Cataluña, exceptuando la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor (Madrid, 1972) que es graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

También el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler (Sant Quirze de Besora, 1963), completó su formación fuera de la comunidad, con un máster en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y Olga Pané (Barcelona, 1954), consejera de Salud, tiene una diplomatura en Sanidad en la Escuela Nacional de Sanidad, en Madrid.

Asimismo, el propio presidente, Salvador Illa, (Roca del Vallès, 1966), tiene un Master of Business Administration (MBA), cursado en la IESE Business School de la Universidad de Navarra.

En cuanto a titulaciones obtenidas fuera de España, el Gobierno cuenta con el máster en Política Internacional en la Vrije Universiteit Brussel, de la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó (Barcelona, 1980), y con dos doctorados: la doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez (Barcelona, 1982); y el doctor en Sociolingüística por la Vrije Universiteit Brussel, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila (Esplugues de Llobregat, 1966).

A estas formaciones se le suma la participación del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau (Barcleona, 1990), en el programa London and Global Cities, Governance, Planning and Design, en la London School of Economics Executive Summer School.

Más del 80% de las licenciaturas, en Barcelona

Las licenciaturas de los consejeros de Illa se han cursado prácticamente en su totalidad en universidades públicas y principalmente en universidades de Barcelona. Todos tienen una licenciatura, exceptuando el consejero de Deportes, Bernardo Álvarez Merino (Reus, 1971), que es técnico superior de Deportes. Ramon Espadaler tiene dos, igual que el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper (Terrassa, 1966).

De las 18 licenciaturas, 14 están cursadas en Barcelona (un 78%), en la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está licenciado en Filosofía por la UB; también en la UB se licenciaron Francesc Xavier Vila, en Filología Catalana; Ramon Espadaler, en Geografía e Historia, misma universidad y licenciatura que la consejera de Cultura, Sònia Hernández (Barcelona,1968); en Biología, la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat (Barcelona, 1978); y en Derecho, el consejero de la Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch (Barcelona, 1962).

En el caso de la UAB, Nuria Parlon (Barcelona, 1974), consejera de Interior y Seguridad Pública, se licenció en Ciencias Políticas; Ramon Espadaler, en estudios de Ciencias Políticas y Sociología; Olga Pané, en Medicina y Cirugía; Esther Niubó, en Ciencias Políticas y de la Administración (especialidad de Relaciones Internacionales); y Miquel Sàmper, en Derecho.

En cuanto a la UPF, Albert Dalmau es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, con perfil en Relaciones Internacionales; la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976), en Derecho; y Mónica Martínez, en Economía.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reunido con sus 16 consejeros. Kike Rincón / Europa Press 30/8/2024

Complementan la lista de universidades la Universitat de Girona (UdG), donde se licenció en Ciencias Químicas la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque (Llagostera, 1972); la Universitat de Lleida (UdL), por la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig (Vic, 1978); la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) --la única privada de esta lista--, donde Miquel Samper hizo Ciencias Políticas y de la Administración; y, fuera de Cataluña, la Autónoma de Madrid, por Eva Menor.

Uno de cada cuatro consejeros, con máster

Además de las licenciaturas, los miembros del ejecutivo de Illa cuentan, en su gran mayoría, con mínimo un máster. Un total de trece consejeros --contando al presidente-- tienen esta titulación, la inmensa mayoría (un 69%) también cursados en Barcelona:

Salvador Illa : Master of Business Administration (MBA), en IESE Business School (Universidad de Navarra)

: Master of Business Administration (MBA), en IESE Business School (Universidad de Navarra) Alícia Romero : máster en Gestión Pública y Gobernanza, por ESADE (Barcelona)

: máster en Gestión Pública y Gobernanza, por ESADE (Barcelona) Núria Parlon : máster en Política Social, UPF

: máster en Política Social, UPF Ramon Espadaler : máster en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca

: máster en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca Sílvia Paneque : máster en Calidad y Dirección de Empresas, UdG

: máster en Calidad y Dirección de Empresas, UdG Olga Pané: máster en Gestión de Servicios de Salud, UB

máster en Gestión de Servicios de Salud, UB Esther Niubó : máster en Política Internacional en la Vrije Universiteit Brussel, máster en Comercio Exterior y Economía Internacional en la UB y máster en Políticas Públicas y Sociales en la UPF-Johns Hopkins University

: máster en Política Internacional en la Vrije Universiteit Brussel, máster en Comercio Exterior y Economía Internacional en la UB y máster en Políticas Públicas y Sociales en la UPF-Johns Hopkins University Mónica Martínez : máster en Economía, UAB

: máster en Economía, UAB Eva Menor: máster en Práctica Jurídica en la UAB y máster en Hacienda Autonómica y Local en la UB

máster en Práctica Jurídica en la UAB y máster en Hacienda Autonómica y Local en la UB Núria Montserrat: máster en Experimentación Biológica, UB

máster en Experimentación Biológica, UB Òscar Ordeig: máster en Asesoría Fiscal y Dirección Tributaria (EAE y UPC) y máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) (Interuniversitario: UB, UAB y UPC).

máster en Asesoría Fiscal y Dirección Tributaria (EAE y UPC) y máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) (Interuniversitario: UB, UAB y UPC). Bernardo Álvarez: máster en formación por la Federación Española de Baloncesto (FEB)

máster en formación por la Federación Española de Baloncesto (FEB) Sonia Hernández: máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional, UAB

Tres posgrados, cinco doctorados y dos diplomaturas

También hay distintos posgrados y doctorados entre los consejeros de Illa: Alicia Romero tiene un posgrado en Derecho Local y Urbanístico por la UPF; Eva Menor, en Gestión y Administración Local, por la UAB; y Sonia Hernández, en Museos y Dirección, por la UB.

En relación con los doctorados, aparte de los de Mónica Martínez y Francesc Xavier Vila cursados en el extranjero, Nuria Parlon tiene estudios de Doctorado en Ciencias Políticas, por la UPF; Núria Montserrat, en Biología, por la UB; y Oscar Ordeig es Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la UPC.

Por último, Olga Pané, además de la diplomatura en Sanidad en Madrid, tiene otra en Gestión Hospitalaria, cursada en ESADE.