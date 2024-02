Guilarte atribuye la negativa de Suiza a colaborar con García Castellón al ‘caso Falciani’

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sustitución, Vicente Guilarte, insinuó este miércoles en el Forum Europa que el rechazo de las autoridades suizas a atender la comisión rogatoria del instructor del ‘caso Tsunami Democràtic’ sobre la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tiene que ver con la negativa de España a entregar al informático Hervé Falciani.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Guilarte dijo no tener criterio sobre la negativa de Suiza a informar sobre el paradero de Rovira, imputada por terrorismo en la Audiencia Nacional, pero se remontó al ‘caso Falciani’ para asegurar que «como no lo mandamos, ahora ellos no nos mandan».

El exinformático del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, fue reclamado a España por las autoridades suizas. La Audiencia Nacional denegó la extradición del este informático que extrajo de la entidad financiera para la que trabajaba datos de miles de defraudadores que fueron difundidos por todo el mundo.

En un primer momento, Guilarte dijo no tener «ni idea» sobre este asunto, pero apuntó que cuando uno se va del país para eludir la acción de la justicia, elige los sitios «más proclives» para sus intereses, apuntando que Suiza suele dar largas a este tipo de peticiones.