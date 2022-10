Illa avisa en el PSC de que ya se ve ‘president’: dejará a ERC agotar la legislatura

El terremoto político generado en Cataluña tras la salida de Junts del Govern, dejando a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) solos al frente de la Generalitat, sigue dando coletazos. Sobre todo, porque los presupuestos autonómicos están en el aire y hay mucho en juego con las elecciones municipales de mayo a la vuelta de la esquina. El president catalán, Pere Aragonès, se encuentra haciendo una ronda de contactos para tantear sus opciones, pero teniendo muy claro cuál es el enemigo a batir: el Partit de los Socialistas de Cataluña (PSC).

Fuentes de ERC, en conversación con Economía Digital, fueron nítidas: su partido es «antagonista» del PSC. En la misma línea se mostró el líder los republicanos, Oriol Junqueras, hace unos días, que rechazaba tajantemente el apoyo de los socialistas en sacar adelante las cuentas públicas y pedía «responsabilidad» a Junts.

Pero, según ha podido saber este periódico de fuentes del PSC, el propio Illa no tiene mayor interés en maniobrar en contra de ERC porque sabe que es «cuestión de tiempo» que sea él mismo el president de la Generalitat. Así lo manifestó el primer secretario del PSC y líder de la oposición en Cataluña [ganó las elecciones, pero no le dieron los números para gobernar] en la ejecutiva de este lunes ante los suyos. «Dijo que se ve president», afirman las voces consultadas, y por eso no van a forzar nada en la política catalana.

Ronda de contactos de Aragonès

Las maniobras no paran de sucederse. Mientras Aragonès se reúne con unos y otros -la última en verse con el actual presidente autonómico ha sido Jessica Albiach, líder de En Comú Podem, este viernes- para explorar posibles alianzas, Salvador Illa ha hecho lo propio esta semana con los líderes sindicales de CCOO y UGT.

Pero también le llegará el turno a ambos dirigentes de verse cara a cara, y la cita está fijada para finales de la semana que viene. La reunión viene después de una breve llamada telefónica este pasado jueves. De hecho, la número 2 del PSC, Alicia Romero, ya se ha manifestado al respecto: los socialistas catalanes irán al encuentro para escuchar propuestas y con el ánimo de que Aragonès acepte la mano tendida del PSC para sacar adelante los presupuestos, algo que ERC prefiere evitar.

Pere Aragonès y los suyos son conscientes del encaje de bolillos que tienen por delante ahora que han decidido gobernar en solitario. Su debilidad aritmética es aplastante -de 135 diputados en el Parlament catalán, su grupo sólo son 33- y, de momento, sólo tienen atado el apoyo de los Comunes, uno de sus socios preferentes, pero que suman 8 asientos más. La jugada soñada por ERC sería convencer a Junts y a la CUP, pero están ejerciendo una oposición muy dura por el momento, con la vista puesta en los comicios de mayo, aunque no se han cerrado en banda.

PP y Cs, a favor de una moción de censura del PSC

El PP catalán también se ha sumado al runrún que recorre el Parlament. Su secretario general en Cataluña, Santi Rodríguez, ha afirmado en la mañana de este viernes que su partido se plantearía apoyar una moción de censura contra Aragonès, en función de las circunstancias en las que se promoviera.

Eso sí, avisando de que el PSC de Salvador Illa no es «la alternativa a ERC». «Ellos dicen que son la alternativa, pero son los primeros que se ofrecen a mantener y sostener el Govern de ERC ahora, y el de ERC y Junts antes», insistió en una entrevista de La2 y Ràdio 4.

No es el único líder de otros partidos del Parlament que ha hecho referencia a esa posible moción. El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, también se mostró a favor de apoyar al PSC.