Illa advierte a Aragonès de que tiene al enemigo en el Govern

Mano tendida para la pandemia y énfasis en las desconfianzas. El jefe de la oposición en el Parlament, Salvador Illa, ha lamentado que Cataluña arranque una legislatura con un Govern abocado al enfrentamiento entre sus dos principales socios, con ultimátums que merman la credibilidad y tras dos investiduras fallidas en marzo.

“Hemos vistos carreras para descartarse del Govern”, ha ironizado Illa sobre la renuncia de Elsa Artadi a ser vicepresidenta. Además, ha advertido del “fracaso” de una legislatura donde Junts y ERC no han tenido ningún problema en airear confianzas. “Es la tercera vez que intenta la investidura, será usted el único presidente que habrá necesitado tres”, le ha recordado.

En cuanto a los planes secesionistas de Aragonès, Illa ha recordado que una propuesta basada irremediablemente en la amnistía y la autodeterminación generará “frustración” con un horizonte que no es para toda Cataluña: “Vivimos en una democracia regida en un estado de derecho”.

Illa critica que ERC plantee “levantarse de la mesa” a los dos años

Ha sido muy crítico con el acuerdo ERC-CUP sobre la actitud ante la mesa de diálogo, al poner una fecha de dos años hasta “levantarse de la mesa” e intentar un nuevo conflicto contra España: “En el talante que he percibido en la todavía escasa relación no me ha parecido que usted sea un hombre de confrontación. (…) Diálogo es respetarse, es dialogar conjuntamente, no es decir ‘o sale lo que yo quiero o me voy'”.

Illa ha asegurado sobre financiación que hay un hecho entre decir “España nos roba y no decir nada”, y se ha ofrecido como para resolver la infrafinanciación que sufre la región: “Los valores de la izquierda son los valores de la solidaridad. Ustedes lo pueden entender de otra manera, pero yo lo entiendo así”.

El líder del PSC en el Parlament, que ha mantenido un tono muy cordial en todo momento, sí que ha tendido la mano en resolver cuestiones como la financiación autonómica o todo lo relacionado con la pandemia: “Todo esto que tenga que ver para combatir el virus cuenta con el apoyo socialista”.

Aragonès saca pecho de su mayoría ante Illa

Argonès le ha cogido la mano tendida para cuestiones económicas y le ha agradecido el buen tono, pero le ha recordado que quienes tienen la mayoría son ERC, Junts y la CUP, y se ha preguntado que por qué aquel proyecto que aglutina al 52% “es divisivo” y el que representa al 48% restante, en referencia a los no-independentistas, no lo es.

Ademas, ha insistido en que Cataluña es un sistema parlamentario, en el que no es presidente el líder del partido más votado, sino aquel candidato que suma más apoyos a la investidura. El candidato de ERC ha enfatizado sus 74 diputados, con la suma de ERC, Junts y la CUP, frente a los únicamente 33 de los socialistas –los suyos propios–.