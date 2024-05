La Audiencia de Madrid avala que se siga investigando a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias

El magistrado Juan Carlos Peinado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid continuará investigando a la esposa del Presidente, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción, después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara el recurso presentado por la Fiscalía.

En un auto conocido este miércoles, la Audiencia de Madrid, compuesta por tres magistrados, se ha mostrado a favor de seguir con las pesquisas, pese a la petición de la Fiscalía de archivar la causa.

No obstante, el escrito reconoce -como decía el Ministerio Público- que el secreto del sumario decretado por el juez no estaba justificado. Pese a todo, el auto aclara que debe continuar la investigación, asegurando que contra esta resolución no cabe recurso.

«Ni los hechos denunciados son manifiestamente falsos ni cabe negar de plano la apariencia delictiva sin contar con la investigación que aporte el conocimiento de todas las circunstancias concurrentes», ha señalado la Audiencia.

La admisión del recurso por parte de la Fiscalía habría implicado la paralización inmediata del proceso judicial contra Begoña Gómez. Tras el levantamiento del secreto del sumario, se reveló que el juez Peinado había declarado investigada a la esposa del presidente, aunque aún no la ha citado a declarar.