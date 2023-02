Irene Montero intensifica la presión sobre Yolanda Díaz y Sumar: «Tiene que decidir»

Yolanda Díaz da muchos quebraderos de cabeza a Podemos. Las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina, a tan solo tres meses, y los morados todavía no saben si podrán contar con la vicepresidenta segunda para su campaña, tal y como desean. De momento, como ya ha dejado muy claro la ministra de Trabajo, Sumar sigue sus ritmos y no se adapta a los deseos de nadie. Hasta el verano no se hablará de una posible coalición de cara a las elecciones generales, pero Irene Montero ha aprovechado este sábado para meter un poco de presión.

“Cuando ella decida que quiere ser candidata, si es que así lo decide, y que quiere ser candidata de Podemos, ahí estaremos», ha apuntado la ministra de Igualdad y en declaraciones previas a la segunda jornada del Encuentro Internacional sobre Feminismo que organiza su cartera. Los morados quieren respetar los tiempos de Díaz. Pero eso sí, Montero ha apostillado que «tiene que decidir» y, cuanto antes, «mejor».

Montero confía en llegar a un acuerdo con el PSOE sobre el Sí es sí

La número dos de Podemos se ha convertido en una de las ministras protagonistas de la legislatura por la ley del Solo sí es sí. Esta norma se debatirá en el pleno el próximo 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la mujer, y Montero confía en lograr una respuesta «unitaria» por parte del Gobierno. «Vamos a seguir pidiendo al PSOE que se siente, nosotras no nos hemos levantado de la mesa, y que podamos alcanzar lo antes posible un acuerdo», ha asegurado.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, este viernes. EFE/ Mariscal

En su opinión, es necesaria también una respuesta por parte de la «mayoría feminista del Congreso» y preservar el consentimiento en el centro de la norma. «Para eso estamos trabajando. Mi voluntad es tener un acuerdo antes de que haya un debate en el pleno que permita a la derecha y a la ultraderecha negacionista de la violencia contra las mujeres, y también de las violencias sexuales, sumar sus votos para volver al Código Penal de la violencia o la intimidación», ha explicado.

Belarra y la guerra de Ucrania

También ha estado presente en el acto, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha apuntado que es momento de repensar la estrategia de España en la guerra en Ucrania.»Es el momento de repensar nuestros métodos, nuestra estrategia, reconocer que haber contribuido a la escalada bélica este año ha sido un error» ya que no ha servido para ayudar al pueblo ucraniano, sino solo «para decirle a Estados Unidos que somos sus aliados preferentes», ha enfatizado.

«Esta guerra va a acabar con un alto el fuego o bien en el primer enfrentamiento mundial entre potencias nucleares, y hoy estamos más cerca del segundo que del primero», ha sentenciado durante la mesa redonda La defensa de la paz para la agenda feminista. Y ha concluido que un alto el fuego es la vía fundamental y la más importante para acabar de una vez por todas con la pérdida de vidas humanas y también con los millones de desplazados».