Javier García, presidente del PP en Navarra: “Koldo ha sido mandado por Cerdán y el caso salpica a Sánchez”

El miércoles pasado, el caso Koldo estalló, dejando a la toda política nacional sumida en la incertidumbre. Ayer podíamos ver como el exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos ha descartado asumir responsabilidades y ha dicho que Santos Cerdán está en su «misma situación». El líder del Partido Popular en Navarra, Javier García Jiménez, en una entrevista a Economía Digital analiza el caso desde su perspectiva.

Además, el presidente del PP en Navarra ha hablado sobre la corrupción en el partido de Sánchez, ha destacado la posición del PNV en el escenario político que se encuentra España actualmente y ha detallado cómo se prepara el Partido Popular para afrontar la legislatura -«corta»- que se avecina al Partido Socialista.

Sánchez elogió a Koldo García en 2014 como un líder destacado en Navarra por su lucha contra la crisis y las políticas de derecha. ¿Cuál es su opinión sobre el ‘Caso Koldo’?

No conozco personalmente a Koldo, sé que es navarro y cuáles han sido los trabajos en los que ha dedicado parte de su vida laboral y también en el ámbito político y lo que me sorprende, es que se le culpabilice a él cuando todos en Navarra sabemos, y posiblemente en España lo sabrán, que es una persona que ha sido mandada y ordenada por el señor Santos Cerdán

Varios miembros del gobierno son investigados por la Audiencia Nacional en el caso Koldo. La investigación se extiende a territorios donde gobernaba el PSOE. ¿En qué medida está implicado el PSOE?

El Partido Socialista está implicado en el todo, encima las principales personas que han establecido contacto con la compra de mascarillas son ahora personas referentes en el Partido Socialista, la expresidenta Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, que, por cierto, si ella habla de transparencia, por qué no denunció cualquier cuestión que no creía que era correcta; el expresidente de Canarias, pues también ahora ministro, lo mismo, por tanto, yo no creo que sea el ‘Caso Ábalos’ o el ‘Caso Koldo’ si no es el caso del Partido Socialista o el ‘caso de Sánchez’ porque implica directamente a Sánchez, son personas de confianza de Sánchez.

No olvidemos que estamos hablando de algo más importante que salpica al propio presidente del Gobierno de España, el mismo que entró a través de una moción de censura para ir en contra de la corrupción, y parece ser y todo apunta, y así creo que debería de ser, que lo sacará un caso de corrupción.

¿Sánchez seguirá en el gobierno con socios como PNV o Bildu después del ‘Caso Koldo’?

Bueno, pues desgraciadamente sí, y yo creo que los socios, que en caso de que así decidan no continuar con un gobierno corrupto, deberían de ser responsables, pero bueno también es cierto hablar de responsabilidad por parte de Bildu la verdad que no es coherente, nunca ha sido responsable, es un partido que es el brazo político de ETA y que todavía no condena el terrorismo de ETA, pero claro si ante Sánchez solo hay la alternativa de Feijóo ellos se van a amarrar, ellos se van a sujetar a que Sánchez siga gobernando porque les va bien, porque al final hacen con Sánchez lo que quieren, como pasa en la Comunidad Foral de Navarra.

Por lo tanto, desgraciadamente los socios, los cuales eran cómplices de mantener un gobierno, en su caso, que esté tocado por casos de corrupción, serán cómplices, y además sustentarán un gobierno que tiene indicios, como vemos ahora, de un caso grave de corrupción.

Es difícil predecir la agenda futura entre Sánchez y Bildu, ya que fueron los únicos en no anunciar los pactos, ¿cuál cree que es la agenda de los próximos años entre Sánchez y Bildu?

Sin ninguna duda hay una agenda nacionalista que es la que marca Bildu. ¿Qué vamos conociendo? Las pretensiones que tiene el nacionalismo y que siempre ha defendido ETA, la primera desaparición de la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra, la segunda, la modificación de la Ley de Amejoramiento del fuero, que es el marco jurídico de las relaciones entre la Comunidad Foral de Navarra y España, por tanto, Bildu espera porque sabe que con el PSOE es posible conseguir todo lo que quiera.

Respecto a los pagos relacionados con la Guardia Civil, los tribunales han paralizado el proceso que pretendió poner en práctica Sánchez y Bildu, dada la necesidad de expulsar a la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra, hoy en los tribunales han dado un varapalo judicial. Y yo me pregunto. ¿Por qué ninguno ha asumido la responsabilidad política, ni el Gobierno de la señora Chivite, ni el Gobierno del señor Sánchez a través de Marlaska?

Luego estamos inmersos en una ponencia para modificar el amejoramiento del fuero, cuestión que, por cierto, siempre el Partido Socialista había votado que no y en la legislatura pasada, Bildu y Geroa proponen lo mismo y tanto el PSOE como el PP votan que no y en esta legislatura tras ese acuerdo se vuelve a presentar porque es una exigencia de Bildu y evidentemente sale adelante.

Y el último es el Ayuntamiento de Pamplona, el Partido Socialista prepara el terreno para las próximas elecciones, están trabajando a largo plazo porque saben que la suma de un posible gobierno de cara a las próximas elecciones solo es con Bildu.

¿Es Bildu el heredero político de ETA?

Bildu se puede vestir de blanco, pero seguirán siendo los herederos de la banda terrorista ETA por mucho que se disfracen. Como se dice en mi tierra «la cabra tira para el monte» y es una expresión muy gráfica que efectivamente al final por mucho que quieras pintarte y disfrazarte, al final eres lo que eres y vas a hacer lo que quieres hacer, no más.

En el País Vasco, el PNV pierde votos a favor de Bildu, y en Navarra, Geroa Bai enfrenta una situación similar, ¿por qué estos partidos nacionalistas están perdiendo peso?

Yo metería en el mismo bloque también al Partido Socialista, porque al final todos se juntan, todos se unen y ya no sabes diferenciar quién es el portavoz de cada cual. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que la respuesta es clara, ya ha pasado yo creo en Galicia en las últimas votaciones, si el Partido Socialista al final pacta con los nacionalistas, se siente cómodo con los nacionalistas y actúa como los nacionalistas, ¿para qué votar a la copia? Directamente, el votante del Partido Socialista dice, voy al original, voy a votar directamente lo que es el nacionalismo, por lo tanto, lo que está haciendo el Partido Socialista está dando oxígeno al nacionalismo, estamos viendo como defienden más las posturas de Bildu que el propio Bildu.

En Navarra es importante aglutinar el voto en el centro-derecha en la única alternativa que no quieren ni pactar con el PSOE ni pactar con los nacionalistas que es el Partido Popular y es importante que los navarros sepan que la única alternativa real a la señora Chivite solo pasa por el Partido Popular.

La deriva del PNV hacia posiciones más extremistas, más hacia los nacionalismos, ¿se podrá recuperar?

El PNV está en otra guerra, no está en su guerra interna, está en la guerra de ser más Bildu que Bildu y hasta que no se den cuenta de que esa no es la línea, creo que el PNV evidentemente no va a reconsiderar el camino por el cual debería de ir. El PNV ha cambiado mucho, ahora está más ligado a los posicionamientos, a la izquierda y a los nacionalistas, lo vemos en cuestiones que se están poniendo en práctica en el País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

En las últimas semanas, en el Partido Popular ha habido polémica sobre si el PP debía acercarse a Junts o a partidos nacionalistas, desde su posición en el comité ejecutivo nacional del PP, ¿qué aliados debe tener el PP?

El único aliado del Partido Popular es el propio PP y así estamos trabajando, en esa mayoría social como la que existe en Galicia, y creo que esa es la línea en la que está trabajando Feijóo, la única alternativa posible a Sánchez.

Desde los territorios estamos trabajando en una oposición responsable, pero crítica al Partido Socialista. Yo creo que la línea de trabajo es la adecuada, es la correcta, y es la que, por ejemplo, nosotros también estamos siguiendo en la Comunidad Foral de Navarra, que es la de concentrar el voto.

¿Cómo se prepara el partido para esta legislatura?

Debemos estar preparados porque la inestabilidad de este gobierno, pues se puede ser consecuencia de un proceso electoral, pero es que nunca se sabe, como nunca se sabe de qué es capaz o a qué está dispuesto a ceder el señor Sánchez, pues depende de hasta cuando tenga límite, aunque hemos visto que no tiene límites, pero yo creo que va a ser una legislatura corta.