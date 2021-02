Jordi Sevilla dice que las ayudas directas no son “un juego de trileros” y pide al Gobierno fijarse en Alemania

El ex ministro de Industria, Jordi Sevilla, señala al Gobierno que “las ayudas directas que ahora necesitan empresas, autónomos y familias no es un juego de trilero financiero aplazando pagos que no se van a poder pagar, o ampliando plazos de créditos que no se pueden devolver. Mirad a Alemania!”.

El socialista aprovecha las redes sociales para criticar al Gobierno ante las posibilidades que está estudiando para no dar ayudas directas a las empresas ante una posible avalancha de insolvencias.

Tal y como publicó Economía Digital, la ministra de Economía, Nadia Calviño, estudia condonar parte de la deuda de los créditos ICO, en lugar de aprobar las ayudas directas que tanto solicita Unidas Podemos.

El ex ministro pide celeridad y pone como ejemplo a Alemania. Los de Angela Merkel fueron los primeros en solicitar a la Comisión Europea y aprobarlas junto a Francia. De hecho, esta semana las han intensificado destinando más ayudas directas y rebaja del IVA al 7% para bares y restaurantes hasta 2023.

El Gobierno alemán reforzará con hasta 10.000 nuevos millones de euros el escudo de protección de familias y empresas ante las restricciones prolongadas por coronavirus y para favorecer la recuperación económica.

Los tres partidos que integran la coalición que dirige la canciller Angela Merkel se pusieron de acuerdo y aprobaran este refuerzo en unos días, según explicaron.

Esta rebaja se suma a la aplicada el pasado año cuando se pasó del 19 al 16% a fin de estimular la demanda interna. Además, se elevó la recuperación de pérdidas para los años 2020 y 2021 a un máximo de 10 millones y 20 millones de euros respectivamente, en caso de cofinanciación.

“Esto crea liquidez necesaria en la crisis y es poco burocrático en su gestión”, recoge el acuerdo alemán. En su tuit, Jordi Sevilla considera que no hay que “aplazar pagos que no van a pagar o ampliando plazos de créditos que no se van a poder devolver”.